De mulți ani, Andreea Marin locuiește într-o vilă din cartierul Pipera din București alături de Adrian Brâncoveanu, iubitul ei, dar și de Violeta, fiica ei din mariajul cu Ștefan Bănică jr. Casa a trecut prin transformări majore în anul 2021, când vedeta a făcut renovări.

Andreea Marin și-a transformat complet locuința prin schimbarea mobilierului și adăugarea unor accesorii care reflectă personalitatea sa plină de stil. Fiecare încăpere a fost atent amenajată, iar florile au devenit elementul central, fiind prezente în bucătărie, baie, living și dormitor, aducând un aer proaspăt și vibrant în fiecare spațiu.

Cum arată grădina Andreei Marin

Curtea casei a devenit un adevărat colț de rai, fiind transformată într-un loc de vis, unde natura și confortul se împletesc armonios. Prin renovările și investițiile făcute în 2021, Andreea Marin a reușit să creeze un spațiu care emană eleganță și bun gust în fiecare detaliu.

Acum, Andreea Marin și-a prezentat în detaliu grădina casei sale. „După multe nopți nedormite și zile petrecute în birou cu nasul în laptop, simt, în sfârșit, parfumul grădinii cu miresme. Culorile, verdele, seninul, zumzetul, ciripitul, adierile, iarba alintându-mi tălpile. Zile în care natura se împodobește în așteptarea sărbătorilor pascale. O zi frumoasă tuturor!”, a scris ea pe Facebook, unde a arătat grădina.

Vedeta are foarte multe flori înflorite, mulți trandafiri înfloriți, care emană și un parfum special în grădină. Andreea Marin are și un măslin, multe plante aromatice, dar și spanac, salată, mărar, chiar și răsaduri de roșii.

Și fructe are Andreea Marin în grădină, vedeta abia așteaptă să se coacă căpșunile, dar și cireșii roditori.

Andreea Marin are grijă și de sănătatea sa, pe lângă casa și grădina ei

Anul trecut, Andreea Marin a început transformarea din punct de vedere fizic. După o vizită la medic, vedeta a început să slăbească. „Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: «Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la Surprize, surprize, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus»”, a povestit pentru revista VIVA! vedeta.

A slăbit 13 kilograme cu ajutorul unei diete, iar acum se mândrește că, de fapt, a dat jos 20 de kilograme și are greutatea din liceu. Transformarea vedetei a fost remarcată de toți fanii ei, mai ales că Andreea Marin poartă acum rochii mulate.

Având în vedere că are greutatea mult visată, ea a renunțat la dieta dată de nutriționist. „Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind un kilogram, două maximum. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist.

Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață. Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt, asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!?

După aceea, lucrurile s-au așezat, apoi am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe. Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu oi fi făcut eu asta și înainte”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

