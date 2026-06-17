Imagini rare cu copiii vedetelor de la Insula Iubirii. Cum arată acum foștii concurenți în ipostaze de familie

Pentru mulți participanți la „Insula Iubirii”, experiența din Thailanda a fost doar începutul unui nou capitol. În anii care au urmat, mai mulți foști concurenți și ispite au devenit părinți și au împărtășit cu urmăritorii lor imagini și momente importante din viața de familie.

Ema și Răzvan Kovacs au devenit părinți în 2023

Ema și Răzvan Kovacs, cunoscuți publicului din sezonul 7 al emisiunii, au devenit părinții unei fetițe în anul 2023. La scurt timp după naștere, Ema a împărtășit vestea pe rețelele sociale.

„Ce credeți? Am cea mai frumoasă fetiță. Nu pentru că este a mea. Este superbă! Vă pup”, a transmis aceasta prin intermediul unui InstaStory filmat din spital.

Între timp, relația dintre Ema și Răzvan s-a încheiat. Cei doi au fost implicați în ultimele luni într-un scandal public, după ce Răzvan și-a refăcut viața alături de Ella, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, dar idila lor nu a durat prea mult.

Emma Oprișan și Răzvan insula iubirii (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Ispita Lala a devenit mamă pentru prima dată

Lala, una dintre ispitele sezonului 8, a adus pe lume o fetiță pe nume Hazel. Tânăra a anunțat nașterea pe Instagram, după o perioadă în care și-a ținut urmăritorii la curent cu evoluția sarcinii și cu problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat.

„Da, am născut o fetiță perfectă! Am primit foarte multe mesaje la care voi răspunde imediat cum încep să mă simt mai bine deoarece am nevoie de odihnă pentru a mă recupera mai rapid. Totul a decurs minunat, au fost emoţii la cote maxime!! Mulțumesc pentru toate gândurile bune, revin cu vești”, a scris aceasta.

Hazel s-a născut pe 18 mai 2025, la ora 17:14.

Ispita Lala de la Insula iubirii (5)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Iustina și Cornel se pregătesc pentru al doilea copil

Iustina și Cornel, unul dintre cuplurile cunoscute din sezonul 8 al emisiunii, au devenit părinți pe 29 octombrie 2024. La momentul respectiv, Iustina a publicat prima fotografie cu fiica lor și un mesaj scurt. „Te iubesc. 29.10.2024 – 07:28”, a scris aceasta pe Instagram.

În prezent, fosta concurentă este însărcinată pentru a doua oară și urmează să aducă pe lume un băiețel.

Iustina, fosta concurentă la Insula iubirii (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Geanina și Costas au format o familie după emisiune

Geanina și Costas au demonstrat că relația lor a rezistat și după participarea la „Insula Iubirii”. După încheierea emisiunii, cei doi au rămas împreună și au devenit părinții unui băiețel. Deși la un moment dat puțini le mai acordau șanse ca și cuplu, cei doi și-au construit o familie și continuă să fie împreună.

Geanina și Costas de la Insula iubirii (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Andreea și Bogdan Ghiceanu, părinți după sezonul 1

Andreea și Bogdan Ghiceanu, concurenți în primul sezon al emisiunii, trăiesc și ei bucuria de a fi părinți. Recent, Andreea a publicat un mesaj dedicat fiicei sale.

„Sper ca viitoarea mea fiică să îşi amintească întotdeauna că frumuseţea ei nu este definită de preferinţele unui bărbat”, a scris fosta concurentă.

Andreea Insula iubirii (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Medana și Robert au devenit părinții unui băiețel

Medana și Robert, unul dintre cuplurile care au reușit să își păstreze relația după participarea la „Insula Iubirii”, au devenit părinții unui băiețel.

Cei doi au ales pentru fiul lor numele Casian. „Casian, aşa am decis să îl cheme. A fost un nume care ne place”, povestea recent Medana.

La scurt timp după naștere, Robert a oferit primele detalii despre copil. „Are 2850 de grame şi 48 de centimetri. Medana este bine. Băiatul este foarte bine, l-am văzut foarte puţin”, a declarat acesta.

Medana Insula iubirii (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Viața după Insula Iubirii

Pentru mulți dintre participanții emisiunii, experiența din Thailanda a reprezentat un punct de cotitură. Dacă unele relații s-au încheiat după terminarea show-ului, altele au rezistat și au evoluat către întemeierea unei familii.

Astăzi, mai mulți foști concurenți și ispite de la „Insula Iubirii” împărtășesc cu urmăritorii lor momente din viața de părinți, demonstrând că, dincolo de camerele de filmat și de testele din emisiune, au început capitole complet noi în viața lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce veste tocmai am primit, direct de la Cotroceni! Anunțul momentului în România! Adrian Veștea tocmai a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți
Viva.ro
Ce veste tocmai am primit, direct de la Cotroceni! Anunțul momentului în România! Adrian Veștea tocmai a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer. Mesajul transmis de pe patul de spital
GSP.RO
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer. Mesajul transmis de pe patul de spital
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.RO
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”
Tvmania.ro
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”

Eugen Tomac, premier desemnat

Livetext: Florin Barbu și Florin Manole, primele nume de pe lista de miniștri a guvernului Veștea. Cristian Pistol, propunerea pentru Ministerul Transporturilor
LiveText
Politică 13:57
Livetext: Florin Barbu și Florin Manole, primele nume de pe lista de miniștri a guvernului Veștea. Cristian Pistol, propunerea pentru Ministerul Transporturilor
Scenariile pentru viitorul guvern. Adrian Veștea număra voturile, dar nu ies. Ce face opoziția PNL-USR-UDMR
Analiză
Politică 13:00
Scenariile pentru viitorul guvern. Adrian Veștea număra voturile, dar nu ies. Ce face opoziția PNL-USR-UDMR
Parteneri
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
Adevarul.ro
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să economisească
De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt fabuloase: 249.000.000 de dolari încasați de o singură televiziune
Fanatik.ro
De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt fabuloase: 249.000.000 de dolari încasați de o singură televiziune
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Imagini rare cu copiii vedetelor de la Insula Iubirii. Cum arată acum foștii concurenți în ipostaze de familie
Stiri Mondene 14:00
Imagini rare cu copiii vedetelor de la Insula Iubirii. Cum arată acum foștii concurenți în ipostaze de familie
Gabi Tamaș, la „Insula Iubirii”: „Nu știu ce le face”. Anunțul lui Răzvan Simion: „Te putem aranja”
Stiri Mondene 13:19
Gabi Tamaș, la „Insula Iubirii”: „Nu știu ce le face”. Anunțul lui Răzvan Simion: „Te putem aranja”
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
ObservatorNews.ro
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.ro
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi. Ce câștigi și ce riști când depășești 130 km/h
Mediafax.ro
De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi. Ce câștigi și ce riști când depășești 130 km/h
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
Redactia.ro
«S-a dus..repede, mult prea repede..» Luminita Anghel, in lacrimi. Nu exista durere mai mare
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea
KanalD.ro
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea

Politic

Livetext: Florin Barbu și Florin Manole, primele nume de pe lista de miniștri a guvernului Veștea. Cristian Pistol, propunerea pentru Ministerul Transporturilor
LiveText
Politică 13:57
Livetext: Florin Barbu și Florin Manole, primele nume de pe lista de miniștri a guvernului Veștea. Cristian Pistol, propunerea pentru Ministerul Transporturilor
Scenariile pentru viitorul guvern. Adrian Veștea număra voturile, dar nu ies. Ce face opoziția PNL-USR-UDMR
Analiză
Politică 13:00
Scenariile pentru viitorul guvern. Adrian Veștea număra voturile, dar nu ies. Ce face opoziția PNL-USR-UDMR
Parteneri
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
ZiaruldeIasi.ro
Și-a distrus Mercedesul intrând de pe o uliță sătească pe un drum județean. După cinci ani de judecată, CJ Iași a fost găsit vinovat
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
Fanatik.ro
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!