Imagini rare cu copiii vedetelor de la Insula Iubirii. Cum arată acum foștii concurenți în ipostaze de familie

Pentru mulți participanți la „Insula Iubirii”, experiența din Thailanda a fost doar începutul unui nou capitol. În anii care au urmat, mai mulți foști concurenți și ispite au devenit părinți și au împărtășit cu urmăritorii lor imagini și momente importante din viața de familie.

Ema și Răzvan Kovacs au devenit părinți în 2023

Ema și Răzvan Kovacs, cunoscuți publicului din sezonul 7 al emisiunii, au devenit părinții unei fetițe în anul 2023. La scurt timp după naștere, Ema a împărtășit vestea pe rețelele sociale.

„Ce credeți? Am cea mai frumoasă fetiță. Nu pentru că este a mea. Este superbă! Vă pup”, a transmis aceasta prin intermediul unui InstaStory filmat din spital.

Între timp, relația dintre Ema și Răzvan s-a încheiat. Cei doi au fost implicați în ultimele luni într-un scandal public, după ce Răzvan și-a refăcut viața alături de Ella, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, dar idila lor nu a durat prea mult.

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Ispita Lala a devenit mamă pentru prima dată

Lala, una dintre ispitele sezonului 8, a adus pe lume o fetiță pe nume Hazel. Tânăra a anunțat nașterea pe Instagram, după o perioadă în care și-a ținut urmăritorii la curent cu evoluția sarcinii și cu problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat.

„Da, am născut o fetiță perfectă! Am primit foarte multe mesaje la care voi răspunde imediat cum încep să mă simt mai bine deoarece am nevoie de odihnă pentru a mă recupera mai rapid. Totul a decurs minunat, au fost emoţii la cote maxime!! Mulțumesc pentru toate gândurile bune, revin cu vești”, a scris aceasta.

Hazel s-a născut pe 18 mai 2025, la ora 17:14.

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Iustina și Cornel se pregătesc pentru al doilea copil

Iustina și Cornel, unul dintre cuplurile cunoscute din sezonul 8 al emisiunii, au devenit părinți pe 29 octombrie 2024. La momentul respectiv, Iustina a publicat prima fotografie cu fiica lor și un mesaj scurt. „Te iubesc. 29.10.2024 – 07:28”, a scris aceasta pe Instagram.

În prezent, fosta concurentă este însărcinată pentru a doua oară și urmează să aducă pe lume un băiețel.

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Geanina și Costas au format o familie după emisiune

Geanina și Costas au demonstrat că relația lor a rezistat și după participarea la „Insula Iubirii”. După încheierea emisiunii, cei doi au rămas împreună și au devenit părinții unui băiețel. Deși la un moment dat puțini le mai acordau șanse ca și cuplu, cei doi și-au construit o familie și continuă să fie împreună.

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Andreea și Bogdan Ghiceanu, părinți după sezonul 1

Andreea și Bogdan Ghiceanu, concurenți în primul sezon al emisiunii, trăiesc și ei bucuria de a fi părinți. Recent, Andreea a publicat un mesaj dedicat fiicei sale.

„Sper ca viitoarea mea fiică să îşi amintească întotdeauna că frumuseţea ei nu este definită de preferinţele unui bărbat”, a scris fosta concurentă.

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Medana și Robert au devenit părinții unui băiețel

Medana și Robert, unul dintre cuplurile care au reușit să își păstreze relația după participarea la „Insula Iubirii”, au devenit părinții unui băiețel.

Cei doi au ales pentru fiul lor numele Casian. „Casian, aşa am decis să îl cheme. A fost un nume care ne place”, povestea recent Medana.

La scurt timp după naștere, Robert a oferit primele detalii despre copil. „Are 2850 de grame şi 48 de centimetri. Medana este bine. Băiatul este foarte bine, l-am văzut foarte puţin”, a declarat acesta.

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Viața după Insula Iubirii

Pentru mulți dintre participanții emisiunii, experiența din Thailanda a reprezentat un punct de cotitură. Dacă unele relații s-au încheiat după terminarea show-ului, altele au rezistat și au evoluat către întemeierea unei familii.

Astăzi, mai mulți foști concurenți și ispite de la „Insula Iubirii” împărtășesc cu urmăritorii lor momente din viața de părinți, demonstrând că, dincolo de camerele de filmat și de testele din emisiune, au început capitole complet noi în viața lor.

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