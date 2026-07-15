Cât costă intrarea la Magic Place Aqua Park

Iată care sunt prețurile la Magic Place Aqua Park.

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Cât costă intrarea la Therme București

Iată care sunt prețurile, conform Therme București.

1. Zona GALAXY (Piscine, tobogane, dedicat și copiilor)

Luni – Joi:

Adulți: 3 ore – 71.00 lei | 4.5 ore – 101.00 lei | O zi – 141.00 lei

Copii (3-14 ani): 3 ore – 55.00 lei | 4.5 ore – 85.00 lei | O zi – 125.00 lei

Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 56.00 lei | 4.5 ore – 86.00 lei | O zi – 126.00 lei

Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):

Adulți: 3 ore – 81.00 lei | 4.5 ore – 111.00 lei | O zi – 151.00 lei

Copii (3-14 ani): 3 ore – 65.00 lei | 4.5 ore – 95.00 lei | O zi – 135.00 lei

Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 66.00 lei | 4.5 ore – 96.00 lei | O zi – 136.00 lei

2. Zona THE PALM (Relaxare, acces permis doar persoanelor peste 14 ani)

(Include automat și acces gratuit în zona Galaxy)

Luni – Joi:

Adulți: 3 ore – 102.00 lei | 4.5 ore – 132.00 lei | O zi – 172.00 lei

Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 85.00 lei | 4.5 ore – 115.00 lei | O zi – 155.00 lei

Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):

Adulți: 3 ore – 117.00 lei | 4.5 ore – 147.00 lei | O zi – 187.00 lei

Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 95.00 lei | 4.5 ore – 125.00 lei | O zi – 165.00 lei

3. Zona ELYSIUM (Saune, wellness, piscină cu seleniu, peste 14 ani)

(Include automat și acces gratuit în zonele The Palm și Galaxy)

Luni – Joi:

Adulți: 3 ore – 132.00 lei | 4.5 ore – 162.00 lei | O zi – 202.00 lei

Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):

Adulți: 3 ore – 147.00 lei | 4.5 ore – 177.00 lei | O zi – 217.00 lei

Cât costă intrarea la Lagoon Park

Iată care sunt prețurile, conform site-ului oficial Lagoon Park.

Tarife de Acces Standard (Valabile Luni – Duminică)

Bilet la oră: 40.00 lei / oră

Bilet de o zi (Adult): 175.00 lei

Bilet de o zi (Elevi / Studenți): 120.00 lei

Bilet de o zi (Copil < 14 ani și peste 110 cm înălțime): 80.00 lei

Bilet de o zi (Copil sub 110 cm înălțime): Gratuit

Cât costă intrarea la Kundalini Pool Bar

Iată cât costă intrarea la Kundalini Pool Bar, conform site-ului oficial.

Marți-vineri: 70 ron/pers. (șezlong și prosop incluse) și 200 ron/2 pers. (VIP Area)

Sâmbătă și duminică: 100 ron/pers. (șezlong și prosop incluse) și 300 ron/2 pers. (VIP Area)

Cât costă intrarea la piscina Floreasca

Iată cât costă intrarea la piscina Grădina Floreasca, potrivit site-ului oficial.

Luni-marți, programul este de la 10.00-18.00, iar prețul pentru intrarea copiilor cu vârste între 3-10 ani este de 60 lei. Adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei. Între 18.00- 22.00, este gratuit, în funcție de disponibilitate.

Miercuri, în intervalul 10.00-19.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 60 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei

Joi și vineri, în intervalul 10.00-16.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc tot 60 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei. Între 16.00-22.00, accesul este de 40 lei.

Sâmbătă, între 10.00 și 19.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 100 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 100 lei.

Duminică, între 10.00-18.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 100 lei, iar adulții și copiii de peste 10 ani plătesc 120 lei. Între 18.00-22.00, accesul este gratuit, în funcție de disponibilitate.

Cât costă intrarea la ștrandul Drumul Taberei

Iată ce prețuri sunt la ștrandul din Drumul Taberei.

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Cât costă intrarea la Pescariu Aqua Sport

Iată care sunt tarifele de acces pentru adulți și copii la Pescariu Aqua Sport, conform site-ului oficial.

Pentru adulți, de luni până vineri, între 08:00 – 20:00, accesul costă 130 lei.

De sâmbătă, până duminică, între 08:00 – 20:00, accesul este de 240 lei.

Tarif redus: de luni până vineri, de la 08:00 – 20:00, accesul este de 80 lei. De sâmbătă până duminică, de la 08:00 – 20:00, accesul este de 140 lei.

Gratis (0-95 cm), Tarif Redus (95-135 cm), preț întreg (>135 cm).

La pavilion VIP, în perioada 30 mai-15 septembrie, de luni până vineri, între 08:00 – 20:00, accesul este 350 lei. De sâmbătă până duminică, între 08:00 – 20:00, accesul este 600 lei.

Cât costă intrarea la Daimon Pool

Iată ce prețuri sunt la Daimon Pool, conform site-ului oficial. Tarifele de acces la piscinele exterioare de vară de la Daimon Club sunt structurate diferit pe cele două bazine principale ale complexului: Piscina GALA și Piscina BLUE LAGUNA.

1. Piscina GALA

(Program de funcționare: Luni – Duminică: 09:00 – 19:00), conform site-ului oficial.

De luni până vineri:

Adult / Copil peste 150 cm: 120.00 lei

Copil sub 150 cm: 100.00 lei

(Ofertă Happy Hour după ora 16:00)

Sâmbătă – Duminică:

Adult / Copil peste 150 cm: 160.00 lei

Copil sub 150 cm: Nu are acces

2. Piscina BLUE LAGUNA (Recomandată pentru familii)

La această piscină, de sâmbătă până duminică, prețul pentru un adult/ copil peste 150 cm este de 120 lei. Un copil sub 150 cm plătește 90 lei. Copiii cu vârsta până la 3 ani au acces gratuit.

Cât costă intrarea la Nami Beach Club

Iată care sunt prețurile la Nami Beach Club, conform site-ului oficial.

Acces general: Luni – Joi

Adult: 120 lei

Copil 60 lei

Vineri-Duminică și sărbători legale:

Adult: 200 lei

Copil:100 lei

Iată și cât costă intrarea la piscină în marile orașe din România în vara lui 2026.

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