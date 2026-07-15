Cât costă intrarea la Magic Place Aqua Park
Iată care sunt prețurile la Magic Place Aqua Park.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 2
Cât costă intrarea la Therme București
Iată care sunt prețurile, conform Therme București.
1. Zona GALAXY (Piscine, tobogane, dedicat și copiilor)
Luni – Joi:
- Adulți: 3 ore – 71.00 lei | 4.5 ore – 101.00 lei | O zi – 141.00 lei
- Copii (3-14 ani): 3 ore – 55.00 lei | 4.5 ore – 85.00 lei | O zi – 125.00 lei
- Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 56.00 lei | 4.5 ore – 86.00 lei | O zi – 126.00 lei
Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):
- Adulți: 3 ore – 81.00 lei | 4.5 ore – 111.00 lei | O zi – 151.00 lei
- Copii (3-14 ani): 3 ore – 65.00 lei | 4.5 ore – 95.00 lei | O zi – 135.00 lei
- Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 66.00 lei | 4.5 ore – 96.00 lei | O zi – 136.00 lei
2. Zona THE PALM (Relaxare, acces permis doar persoanelor peste 14 ani)
(Include automat și acces gratuit în zona Galaxy)
Luni – Joi:
- Adulți: 3 ore – 102.00 lei | 4.5 ore – 132.00 lei | O zi – 172.00 lei
- Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 85.00 lei | 4.5 ore – 115.00 lei | O zi – 155.00 lei
Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):
- Adulți: 3 ore – 117.00 lei | 4.5 ore – 147.00 lei | O zi – 187.00 lei
- Seniori / Studenți / Elevi: 3 ore – 95.00 lei | 4.5 ore – 125.00 lei | O zi – 165.00 lei
3. Zona ELYSIUM (Saune, wellness, piscină cu seleniu, peste 14 ani)
(Include automat și acces gratuit în zonele The Palm și Galaxy)
Luni – Joi:
- Adulți: 3 ore – 132.00 lei | 4.5 ore – 162.00 lei | O zi – 202.00 lei
Vineri – Duminică (+ Sărbători legale / Vacanțe școlare):
- Adulți: 3 ore – 147.00 lei | 4.5 ore – 177.00 lei | O zi – 217.00 lei
Cât costă intrarea la Lagoon Park
Iată care sunt prețurile, conform site-ului oficial Lagoon Park.
Tarife de Acces Standard (Valabile Luni – Duminică)
- Bilet la oră: 40.00 lei / oră
- Bilet de o zi (Adult): 175.00 lei
- Bilet de o zi (Elevi / Studenți): 120.00 lei
- Bilet de o zi (Copil < 14 ani și peste 110 cm înălțime): 80.00 lei
- Bilet de o zi (Copil sub 110 cm înălțime): Gratuit
Cât costă intrarea la Kundalini Pool Bar
Iată cât costă intrarea la Kundalini Pool Bar, conform site-ului oficial.
Marți-vineri: 70 ron/pers. (șezlong și prosop incluse) și 200 ron/2 pers. (VIP Area)
Sâmbătă și duminică: 100 ron/pers. (șezlong și prosop incluse) și 300 ron/2 pers. (VIP Area)
Cât costă intrarea la piscina Floreasca
Iată cât costă intrarea la piscina Grădina Floreasca, potrivit site-ului oficial.
Luni-marți, programul este de la 10.00-18.00, iar prețul pentru intrarea copiilor cu vârste între 3-10 ani este de 60 lei. Adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei. Între 18.00- 22.00, este gratuit, în funcție de disponibilitate.
Miercuri, în intervalul 10.00-19.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 60 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei
Joi și vineri, în intervalul 10.00-16.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc tot 60 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 80 lei. Între 16.00-22.00, accesul este de 40 lei.
Sâmbătă, între 10.00 și 19.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 100 lei, iar adulții și copiii cu vârste de peste 10 ani plătesc 100 lei.
Duminică, între 10.00-18.00, copiii cu vârste cuprinse între 3-10 ani plătesc 100 lei, iar adulții și copiii de peste 10 ani plătesc 120 lei. Între 18.00-22.00, accesul este gratuit, în funcție de disponibilitate.
Cât costă intrarea la ștrandul Drumul Taberei
Iată ce prețuri sunt la ștrandul din Drumul Taberei.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4
Cât costă intrarea la Pescariu Aqua Sport
Iată care sunt tarifele de acces pentru adulți și copii la Pescariu Aqua Sport, conform site-ului oficial.
Pentru adulți, de luni până vineri, între 08:00 – 20:00, accesul costă 130 lei.
De sâmbătă, până duminică, între 08:00 – 20:00, accesul este de 240 lei.
Tarif redus: de luni până vineri, de la 08:00 – 20:00, accesul este de 80 lei. De sâmbătă până duminică, de la 08:00 – 20:00, accesul este de 140 lei.
Gratis (0-95 cm), Tarif Redus (95-135 cm), preț întreg (>135 cm).
La pavilion VIP, în perioada 30 mai-15 septembrie, de luni până vineri, între 08:00 – 20:00, accesul este 350 lei. De sâmbătă până duminică, între 08:00 – 20:00, accesul este 600 lei.
Cât costă intrarea la Daimon Pool
Iată ce prețuri sunt la Daimon Pool, conform site-ului oficial. Tarifele de acces la piscinele exterioare de vară de la Daimon Club sunt structurate diferit pe cele două bazine principale ale complexului: Piscina GALA și Piscina BLUE LAGUNA.
1. Piscina GALA
(Program de funcționare: Luni – Duminică: 09:00 – 19:00), conform site-ului oficial.
De luni până vineri:
- Adult / Copil peste 150 cm: 120.00 lei
- Copil sub 150 cm: 100.00 lei
- (Ofertă Happy Hour după ora 16:00)
Sâmbătă – Duminică:
- Adult / Copil peste 150 cm: 160.00 lei
- Copil sub 150 cm: Nu are acces
2. Piscina BLUE LAGUNA (Recomandată pentru familii)
La această piscină, de sâmbătă până duminică, prețul pentru un adult/ copil peste 150 cm este de 120 lei. Un copil sub 150 cm plătește 90 lei. Copiii cu vârsta până la 3 ani au acces gratuit.
Cât costă intrarea la Nami Beach Club
Iată care sunt prețurile la Nami Beach Club, conform site-ului oficial.
Acces general: Luni – Joi
- Adult: 120 lei
- Copil 60 lei
Vineri-Duminică și sărbători legale:
- Adult: 200 lei
- Copil:100 lei
Iată și cât costă intrarea la piscină în marile orașe din România în vara lui 2026.
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