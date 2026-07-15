Începând cu 1 ianuarie 2027, Legea 137/2026 va oferi atât sprijin material, cât și recunoaștere oficială celor afectați de violențele din acea perioadă, potrivit Avocatnet.ro.

Cine sunt beneficiarii acestei legi

Conform articolului 2 al actului normativ, victimele Mineriadei sunt definite în patru categorii principale:

urmașii persoanelor moarte în evenimentele din 13-15 iunie 1990

persoanele rănite în timpul incidentelor

persoanele arestate pentru implicarea în demonstrațiile din București

cei reținuți în acea perioadă.

Condiții pentru acordarea noilor drepturi

Pentru a beneficia de aceste drepturi, românii în cauză trebuie să prezinte documente justificative, precum:

dovezi ale internării medicale

înscrisuri care să ateste privarea de libertate

în cazul urmașilor, certificate de deces ale victimelor.

Legea exclude de la beneficii persoanele care au sprijinit regimul comunist sau au fost deja despăgubite anterior de stat.

Ce drepturi vor avea victimele Mineriadei din 1990

Victimele Mineriadei din 1990 recunoscute oficial vor primi:

o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei, neimpozabilă, care va fi indexată anual cu rata inflației, începând din al doilea an de acordare

acces gratuit la tratamente și medicamente prin sistemul public de sănătate, inclusiv în stațiuni balneare

scutiri de taxe și impozite pentru o locuință și terenul aferent, precum și pentru un autoturism adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități

transport urban gratuit și 12 călătorii anuale pe calea ferată, la clasa I, dus-întors

atribuirea fără plată a unui loc de veci

reducerea cu cinci ani a vârstei de pensionare, fără penalizări, pentru cei cu un stagiu de cotizare de minimum 15 ani.

România, obligată de CEDO să facă dreptate victimelor mineriadei

Adoptarea acestei legi vine ca urmare a unei condamnări primite de România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în 2014, care solicita statului să finalizeze investigațiile privind vinovații din Dosarul Mineriadei și să adopte măsuri reparatorii.

Prin aceste reglementări, statul român își exprimă recunoștința față de cei afectați de violențele din Piața Universității.

Raportul Comisiei parlamentare de cercetare a evenimentelor din 1990, aprobat ulterior, a recomandat identificarea victimelor și impunerea unor compensații morale și materiale.

Conform datelor oficiale, cel puțin 1.390 de persoane au fost afectate de Mineriada din 1990, fie prin răniri, arestări sau alte abuzuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE