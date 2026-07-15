Problema de sănătate cu care se confruntă Alina Pușcaș încă de la 16 ani. Vedeta a apelat la scleroterapie

Alina Pușcaș le-a vorbit urmăritorilor despre una dintre problemele care i-au creat un disconfort de-a lungul anilor. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a apelat la scleroterapie după ce s-a confruntat cu vene sparte la nivelul picioarelor, o situație pe care spune că o ascundea cu fond de ten sau cu dresuri.

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Alina Pușcaș a făcut scleroterapie după ce s-a confruntat cu vene sparte pe picioare

Alina Pușcaș a ales să vorbească deschis cu urmăritorii săi despre o problemă care i-a creat un disconfort timp îndelungat. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a apelat recent la scleroterapie, o procedură minim invazivă folosită pentru tratarea venelor varicoase și a venelor sparte.

Vedeta spune că, până acum, obișnuia să ascundă această imperfecțiune folosind fond de ten sau purtând dresuri.

„Le mascam cu fond de ten sau cu un dres”

Alina Pușcaș a explicat că a ales să vorbească despre această experiență deoarece a observat că multe persoane se confruntă cu aceeași problemă.

„Știu că a fost destul de ciudat să aflați de la mine de pe story că am făcut o procedură de scleroterapie. Probabil că vă așteptați să fac doar declarații legate de înfrumusețare sau de întreținere corporală, dar uite că am vorbit și despre asta, pentru că nu întâmplător am văzut că sunt o grămadă de persoane care au acest gen de probleme. Toate venele astea care aparent mi s-au spart pe picioare, de obicei le mascam, fie cu fond de ten, fie cu un dres și într-adevăr era frustrant, pentru că nu te aștepți ca la picioare tinere, să zic așa, să existe astfel de probleme”, a explicat Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

Primele vene sparte au apărut la 16 ani

Prezentatoarea a mărturisit că primele vene sparte au apărut încă din adolescență, pe vremea când făcea sport în mod constant. Potrivit acesteia, la acel moment nu existau săli de fitness în Târgu Mureș, motiv pentru care alerga zilnic în aer liber. Ulterior, după împlinirea vârstei de 18 ani, a început să meargă și la sală.

„Primele vene sparte, să zic așa, pe care le-am avut au fost undeva pe la 16 ani, când m-am apucat serios de sport. Făceam alergări zilnice în natură. La acel moment nu existau încă în Târgu Mureș săli de sport. După vreo doi ani de zile am început să fac și sală și a fost o dezvoltare destul de bruscă“, a mai spus prezentatoarea.

A apelat la un medic specialist

După ani în care a încercat să ascundă această problemă, Alina Pușcaș a decis să consulte un medic specialist și să facă scleroterapie.

Procedura este una minim invazivă și presupune injectarea unei substanțe speciale în venele afectate, cu scopul de a le închide și de a îmbunătăți aspectul estetic al pielii.

Prin mărturisirea sa, prezentatoarea și-a propus să încurajeze și alte persoane care se confruntă cu aceeași problemă să ceară sfatul unui specialist și să nu evite discuțiile despre astfel de afecțiuni.

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