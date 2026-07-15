La nouă zile de la izbucnirea bătăliei navale din Marea Azov, 120 de petroliere și alte nave din flota-fantomă a Kremlinului au fost atacate și multe dintre ele distruse de dronele ucrainene.

Rata acestor atacuri a depășit-o pe cea înregistrată în timpul războiului dintre Iran și Irak, cu 450 de atacuri reciproce pe parcursul a șapte ani. Observația îi aparține lui Thomas Alex, analist la agenția de securitate maritimă Ambrey.

„Acest lucru este fără precedent. Nu am mai văzut niciodată altundeva în lume atacuri atât de concentrate”, spune analistul.

Atacurile au vizat în mare parte nave-cisternă. Aceste nave nu se scufundă de obicei, chiar și în cazul unor avarii semnificative, dar își pierd capacitatea de deplasare.

Restabilirea sistemelor de control necesită un timp îndelungat. În plus, navele avariate trebuie evacuate la docuri pentru reparații – și se pare că nu în Marea Azov, având în vedere că aceasta se află efectiv sub controlul Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot (UUF).

Navele-cisternă lovite în Marea Azov transportau petrol și alte produse din Rusia „încălcând sancțiunile internaționale”, în timp ce feriboturile „asigură logistică militară și transport de mărfuri pentru Forțele Armate Ruse”, a declarat luni Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Navele de marfă uscată și remorcherele livrează mărfuri militare, echipamente și provizii, participând astfel la logistica maritimă a armatei ruse, se mai arată în comunicat.

Comandantul Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, a revendicat o campanie de distrugere a navelor din flota-fantomă a Kremlinului în scopul de a pune presiuni asupra Rusiei pentru a opri războiul.

Această bătălie inițiată de Ucraina afectează și exporturile de cereale rusești. Potrivit unor surse citate de Reuters, autoritățile ruse au oprit transportul maritim pe canalul Azov-Don. Acest canal este traversat de un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei.

Guvernul rus a anunțat că va reorienta exporturile către alte rute. Totuși restructurarea exporturilor chiar în vârful sezonului, pe fondul unei recolte târzii și al unei crize acute de combustibili, este „o sarcină aproape imposibilă”, afirmă Nikolai Licev, manager al companiei AgroTrend.

În replică, Rusia a atacat nave care navigau în Marea Neagră pe coridorul de exportare a cerealelor ucrainene.

De cealaltă parte, Ucraina a extins bătălia navală în Marea Neagră, atacând 20 de nave din flota-fantomă a Rusiei în noaptea de marți spre miercuri. „Acum este rândul Mării Negre – 20 într-o singură noapte. (…) Prima rundă a bătăliei navale s-a încheiat”, a comentat Robert Brovdi, alias „Maghiarul”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE