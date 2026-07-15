La 43 de ani și mamă a patru copii, soția lui Ilan Laufer spune că a simțit că este momentul pentru un „refresh”.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție”, a mărturisit Alina Laufer într-un interviu pentru Prima TV.

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„A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit, doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii. Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, a mai spus Alina Laufer.

Alina Laufer a născut anul trecut, al patrulea copil

Alina Laufer a povestit, cu ceva timp în urmă, că cea de-a patra sarcina a fost obținută în urma unui proces îndelungat de fertilizare in vitro, după mai multe încercări și tratamente.

„Mi-am dorit această sarcină și pot să zic că e cea mai ușoară. Adică nu ușoară neapărat, dar știu la ce să mă aștept, așa că nu e complicat de data aceasta. Nu am nicio emoție. Am mai multă răbdare decât înainte. Sunt relaxată, am experiență, deci nu mă mișcă nimic. (…) Am făcut fertilizare în vitro la dr. Andreas Vythoulkas. Am lucrat aproape un an de zile la sarcina asta. Cu FIV, n-am rămas natural. La mine orice sarcină se obține cu greu. Este un alt efort pe care trebuie să-l depun și măcar a avut succes’, a declarat Alina Laufer pentru Fanatik.

Alina și Ilan Laufer formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și cresc împreună patru copii: gemenii Davina și Nathaniel, veniți pe lume în 2021, o fetiță, care s-a născut în septembrie anul trecut, dar și câte un copil din relațiile anterioare.

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