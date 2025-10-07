Dan Alexa, fostul fotbalist și actual antrenor, este în centrul atenției datorită participării sale la Asia Express alături de Gabi Tamaș. Însă dincolo de competiție și de cariera sportivă, viața personală a lui Dan Alexa ascunde o poveste de familie mai puțin cunoscută.

Puțini știu cine este Izabela, fosta soție a antrenorului, femeia care i-a fost alături ani la rând și i-a dăruit două fiice – Casiana și Antonia. Cei doi au format un cuplu discret, dar solid, până la divorțul lor din 2016, care a luat prin surprindere pe mulți dintre apropiați.

Izabela Alexa a ales, după separare, să rămână departe de lumina reflectoarelor și să se concentreze pe creșterea fetelor. Casiana, cea mare, are acum 18 ani și își conturează propriul drum în viață, în timp ce Antonia, în vârstă de 13 ani, este încă elevă.

Cu ce se ocupă Izabela, fosta soție a lui Dan Alexa

Potrivit informațiilor apărute în presă, Izabela locuiește în Timișoara și lucrează în domeniul medical, într-un spital care colaborează cu o instituție turcă recunoscută pentru standardele sale ridicate. Deși a traversat o perioadă dificilă după divorț, și-a refăcut echilibrul și a rămas o prezență constantă în viața copiilor.

Între timp, Dan Alexa a trecut prin mai multe etape personale, inclusiv o a doua căsnicie, din care are un băiețel. În prezent, s-a întors la Timișoara, unde antrenează echipa Știința Poli Timișoara. Relația cu fiicele sale s-a îmbunătățit semnificativ, iar antrenorul încearcă să recupereze timpul pierdut și să fie mai prezent în viața lor.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, a declarat Dan Alexa.

Deși drumurile lor s-au despărțit, Dan și Izabela au reușit să mențină o relație civilizată de dragul copiilor, demonstrând că respectul și echilibrul pot rămâne chiar și după o despărțire.

