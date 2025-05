Mădălina Ghenea, cunoscutul model în vârstă de 37 de ani, le-a oferit fanilor un moment rar și emoționant din viața sa personală. Vedeta a publicat pe Instagram Story un videoclip în care apare alături de fiica sa, Charlotte, în vârstă de 8 ani. Imaginile au fost surprinse în timp ce micuța desena liniștită la birou, în timp ce afară se auzeau tunete.

„Mamma mia, ce ploaie vine. Auzi tunetele?”, o întreabă Mădălina pe fiica sa, care îi răspunde calm: „Nu aud nimic. Nu mă interesează. Nu suntem afară”. Răspunsul sincer și amuzant al lui Charlotte a stârnit râsul mamei sale, iar momentul s-a încheiat cu o reacție caldă și plină de afecțiune din partea modelului.

Charlotte este rodul fostei relații dintre Mădălina Ghenea și omul de afaceri Matei Stratan. Cele două locuiesc în Italia, iar aparițiile micuței în mediul public sunt extrem de rare, modelul preferând să-și protejeze fiica de lumina reflectoarelor.

Videoclipul a fost apreciat de fani pentru naturalețea și autenticitatea momentului, dar și pentru legătura vizibil specială dintre mamă și fiică.

Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa

În vârstă de 36 de ani, Mădălina Ghenea este fotomodel, dar și actriță. Din Slatina, ea a ajuns să joace alături de cele mai cunoscute staruri, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Despre viața ei profesională, vedeta a făcut declarații într-un interviu pentru Antena Stars.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea.

Mădălina Ghenea, mamă și tată pentru fiica ei

Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa. „Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mai declarat Mădălina Ghenea.

