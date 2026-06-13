Imagini rare cu fiicele lui Adrian Mutu. Actuala și fosta soție a antrenorului au sărbătorit împreună ziua Adrianei

Adriana Mutu, una dintre fiicele lui Adrian Mutu, a împlinit 20 de ani, iar momentul a fost marcat printr-o reuniune de familie surprinsă în imagini publicate pe rețelele sociale. La aniversare au fost prezente atât actuala soție a fostului fotbalist, Sandra, cât și fosta sa parteneră, Consuelo Matos Gomez.

Adrian Mutu alături de fosta și actuala soție (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Adriana Mutu a împlinit 20 de ani

Familia lui Adrian Mutu a avut un motiv de sărbătoare pe 12 iunie, când Adriana, fiica fostului internațional român și a lui Consuelo Matos, a împlinit vârsta de 20 de ani. Cu această ocazie, Adrian Mutu a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de fiica sa și de tortul aniversar. Imaginile au atras atenția internauților deoarece surprind o reuniune rară a familiei.

„La mulți ani, amor!”, a scris Adrian Mutu în mesajul transmis fiicei sale.

Actuala și fosta soție, împreună la aniversare

În imaginile publicate de fostul fotbalist apar atât Consuelo Matos, mama Adrianei, cât și Sandra, actuala soție a lui Adrian Mutu. De asemenea, la aniversare a fost prezentă și Maya, cea de-a doua fiică pe care Adrian Mutu o are din căsnicia cu Consuelo. Prezența tuturor la același eveniment a fost remarcată de urmăritorii fostului atacant, mai ales că astfel de apariții publice sunt rare.

Adrian Mutu a fost căsătorit de-a lungul timpului de trei ori. Prima sa soție a fost Alexandra Dinu, de care a divorțat în 2003. Ulterior, fostul fotbalist a fost căsătorit cu Consuelo Matos, mariaj încheiat în 2013. Din octombrie 2017, acesta este căsătorit cu Sandra.

Adriana și Maya locuiesc în Republica Dominicană

Adriana și Maya trăiesc în Republica Dominicană împreună cu mama lor, Consuelo Matos. Potrivit informațiilor publice, Consuelo activează în prezent în domeniul imobiliar. Chiar dacă locuiesc departe de România, fiicele lui Adrian Mutu păstrează legătura cu tatăl lor și revin periodic în țară.

În 2024, Adriana Mutu a vizitat România, iar Adrian Mutu a publicat atunci o fotografie realizată în fața Palatului Parlamentului din București.

Adrian Mutu, în prezent fără angajament ca antrenor

Pe plan profesional, Adrian Mutu este liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești, la doar câteva luni de la preluarea echipei. De-a lungul carierei de antrenor, acesta a pregătit formații precum FC Voluntari, România U21, FCU Craiova, Rapid, CFR Cluj și Neftchi Baku.

Înainte de cariera de antrenor, Adrian Mutu a evoluat pentru mai multe cluburi importante din Italia, printre care Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina și Cesena. Cea mai importantă perioadă a carierei sale de jucător a fost la Fiorentina, unde a înscris 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în 143 de partide.

Fostul internațional nu a ascuns niciodată faptul că și-ar dori să antreneze într-o zi clubul din Florența.

„Dacă mă întrebați de Fiorentina, normal c-aș vrea, acum aș pleca pe jos până la Firenze”, a declarat Adrian Mutu.

În prezent, fostul atacant se află într-o perioadă de pauză profesională, petrecând mai mult timp alături de familie și de cei apropiați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
GSP.RO
În a doua zi de Mondial, Ștefan Bănică junior le-a răspuns contestatarilor: „Nu vă ambalați!”
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 12 iun.
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Cum arată lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Adevarul.ro
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Mascotele de la Cupa Mondială au arestat un presupus traficant de droguri! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
Fanatik.ro
Mascotele de la Cupa Mondială au arestat un presupus traficant de droguri! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Imagini rare cu fiicele lui Adrian Mutu. Actuala și fosta soție a antrenorului au sărbătorit împreună ziua Adrianei
Stiri Mondene 10:45
Imagini rare cu fiicele lui Adrian Mutu. Actuala și fosta soție a antrenorului au sărbătorit împreună ziua Adrianei
Cum ar fi început idila dintre Simona Halep și Dorin Mateiu. El are copii și e cu 25 de ani mai în vârstă decât jucătoarea de tenis
Stiri Mondene 09:47
Cum ar fi început idila dintre Simona Halep și Dorin Mateiu. El are copii și e cu 25 de ani mai în vârstă decât jucătoarea de tenis
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
ObservatorNews.ro
Locul din România care face concurenţă staţiunilor din Franţa sau Elveţia. Cât costă o noapte de cazare
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax.ro
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Redactia.ro
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
Politică 12 iun.
Eugen Tomac le-a spus celor de la Politico faptul că nu ar renunța la austeritate, dar ar guverna diferit față de Bolojan
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 12 iun.
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale
Fanatik.ro
Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani