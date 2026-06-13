Imagini rare cu fiicele lui Adrian Mutu. Actuala și fosta soție a antrenorului au sărbătorit împreună ziua Adrianei

Adriana Mutu, una dintre fiicele lui Adrian Mutu, a împlinit 20 de ani, iar momentul a fost marcat printr-o reuniune de familie surprinsă în imagini publicate pe rețelele sociale. La aniversare au fost prezente atât actuala soție a fostului fotbalist, Sandra, cât și fosta sa parteneră, Consuelo Matos Gomez.

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Adriana Mutu a împlinit 20 de ani

Familia lui Adrian Mutu a avut un motiv de sărbătoare pe 12 iunie, când Adriana, fiica fostului internațional român și a lui Consuelo Matos, a împlinit vârsta de 20 de ani. Cu această ocazie, Adrian Mutu a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de fiica sa și de tortul aniversar. Imaginile au atras atenția internauților deoarece surprind o reuniune rară a familiei.

„La mulți ani, amor!”, a scris Adrian Mutu în mesajul transmis fiicei sale.

Actuala și fosta soție, împreună la aniversare

În imaginile publicate de fostul fotbalist apar atât Consuelo Matos, mama Adrianei, cât și Sandra, actuala soție a lui Adrian Mutu. De asemenea, la aniversare a fost prezentă și Maya, cea de-a doua fiică pe care Adrian Mutu o are din căsnicia cu Consuelo. Prezența tuturor la același eveniment a fost remarcată de urmăritorii fostului atacant, mai ales că astfel de apariții publice sunt rare.

Adrian Mutu a fost căsătorit de-a lungul timpului de trei ori. Prima sa soție a fost Alexandra Dinu, de care a divorțat în 2003. Ulterior, fostul fotbalist a fost căsătorit cu Consuelo Matos, mariaj încheiat în 2013. Din octombrie 2017, acesta este căsătorit cu Sandra.

Adriana și Maya locuiesc în Republica Dominicană

Adriana și Maya trăiesc în Republica Dominicană împreună cu mama lor, Consuelo Matos. Potrivit informațiilor publice, Consuelo activează în prezent în domeniul imobiliar. Chiar dacă locuiesc departe de România, fiicele lui Adrian Mutu păstrează legătura cu tatăl lor și revin periodic în țară.

În 2024, Adriana Mutu a vizitat România, iar Adrian Mutu a publicat atunci o fotografie realizată în fața Palatului Parlamentului din București.

Adrian Mutu, în prezent fără angajament ca antrenor

Pe plan profesional, Adrian Mutu este liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești, la doar câteva luni de la preluarea echipei. De-a lungul carierei de antrenor, acesta a pregătit formații precum FC Voluntari, România U21, FCU Craiova, Rapid, CFR Cluj și Neftchi Baku.

Înainte de cariera de antrenor, Adrian Mutu a evoluat pentru mai multe cluburi importante din Italia, printre care Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina și Cesena. Cea mai importantă perioadă a carierei sale de jucător a fost la Fiorentina, unde a înscris 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în 143 de partide.

Fostul internațional nu a ascuns niciodată faptul că și-ar dori să antreneze într-o zi clubul din Florența.

„Dacă mă întrebați de Fiorentina, normal c-aș vrea, acum aș pleca pe jos până la Firenze”, a declarat Adrian Mutu.

În prezent, fostul atacant se află într-o perioadă de pauză profesională, petrecând mai mult timp alături de familie și de cei apropiați.

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