De două luni România nu are guvern cu puteri pline, iar pentru prima dată șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate, susțin surse politice. Soluția anticipatelor ar fi îmbrățișată de mai multe partide.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentantul grupului minorităților naționale s-au văzut cu președintele Nicușor Dan la prima oră a zilei de luni. Deși era așteptată o întâlnire pe grabă, șeful statului având în program o plecare rapidă spre Paris, unde va participa la mai multe evenimente, reuniunea a ținut aproape două ore.

Reticență a comunicării la Cotroceni

La final, niciunul dintre coaliției de guvernare nu a vrut să vină nici măcar la o declarație de presă, fie ea și fără întrebări. Microfonul din fața sălii de presă a Cotroceniului a rămas fără utilitate. Nici Nicușor Dan n-a venit să prezinte stadiul situației politice.

Prin urmare, aproape totul a rămas la nivelul informațiilor informale. Iar un rezumat al acesora arată o situație chiar mai complicată decât era în urmă cu câteva săptămâni. Potrivit informațiilor Libertatea, nu s-a mai vorbit de cele două variante de prim-ministru: Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Discuțiile au fost mai degrabă referitoare la ceea ce ar accepta și ceea ce nu ar accepta fiecare partid.

PNL rămâne la principiul că nu votează un guvern cu miniștri PSD. Liberalii ar face o concesie doar dacă ar fi parafat un document solid cu angajamente ale PSD pe tema a numeroase reforme, iar sprijinul parlamentar ar fi doar pe proiectele importante. În rest, totul negociat.

În schimb, PSD nu e de acord în niciun caz cu votarea unui guvern din care să facă parte PNL cu USR, și cu UDMR, dacă social-democrații nu primesc miniștri. Sorin Grindeanu a fost și singurul șef de partid care a ieșit într-o conferință de presă, în care a atacat din toate direcțiile liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

„Am avut discuții de aproape două ore (…) În partea a doua președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă sunt nuanțate. Cei care și-au îngrădit spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR”, a insistat Grindeanu, care a amintit faptul că liberalii și USR au decizii de necolaborare cu PSD.

Încă mai rămâne viabilă varianta unui cabinet tehnocrat. Dar acesta ar trebui să aibă cu adevărat demnitari tehnocrați, nu persoane cărora le lipsește carnetul de partid, dar ei au o culoare politică mai mult decât evidentă, cum se întâmpla în cazul unora dintre cei propuși în Guvernul Tomac. Sorin Grindeanu a declarat că ar fi de acord cu un prim-ministru tehnocrat, dar cu miniștri politici.

Certitudinea reuniunii a fost că Nicușor Dan nu va propune astăzi un nou prim-ministru. Mai mult, surse politice susțin că este exclusă învestirea unui nou guvern până la final de iulie.

Nazare, out, scenariul anticipatelor prinde contur

Vehiculat intens ca variantă de compromis pentru prim-ministru, numele lui Alexandru Nazare nu este pe placul PSD, susțin surse politice. Explicația este legată de faptul că Nazare, fost deputat PNL, ar fi prea apropiat de USR și de liberali. În același timp, în mod paradoxal, Nazare a fost văzut mult timp de PSD-iști drept un liberal cu poziții corecte față de social-democrați.

O noutate a discuțiilor de la Cotroceni este faptul că Nicușor Dan nu mai exclude total scenariul anticipatelor. Până în prezent, Nicușor Dan a exclus în permanență varianta anticipatelor, care ar însemna continuarea instabilității politice până spre finalul anului. Până acum, pentru anticipate s-au declarat susținători în nenumărate rânduri cei din AUR, dar și voci din PNL și USR. PSD a fost singurul mai reticent.

PSD anunță opoziție totală la proiecte

„E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate scena politică și economică (…) Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă PNL și USR au decizii că nu mai fac înțelegeri cu PSD, așa vom avea și noi. Că PSD nu e doar încasator”, a declarat Sorin Grindeanu.

În mod normal, pentru a putea să fie declanșată procedura anticipatelor mai sunt de bifat doi pași. Primul, ca încă o variantă de prim-ministru să pice la votul din Parlament în următoarele săptămâni. Al doilea pas, ar fi ca oricând după 21 august Nicușor Dan să semneze decretul de dizolvare al Parlamentului. Însă semnarea este exclusiv la latitudinea lui Nicușor Dan.

Nu în ultimul rând, o eventuală dizolvare a Parlamentului la final de august ar însemna anticipate cel mai devreme la final de noiembrie. Iar cea mai la îndemână dată ar fi duminică, 29 noiembrie, în perioada minivacanței de patru zile, care cuprinde sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie).

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