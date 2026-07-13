De două luni România nu are guvern cu puteri pline, iar pentru prima dată șeful statului nu mai exclude varianta alegerilor anticipate, susțin surse politice. Soluția anticipatelor ar fi îmbrățișată de mai multe partide.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentantul grupului minorităților naționale s-au văzut cu președintele Nicușor Dan la prima oră a zilei de luni. Deși era așteptată o întâlnire pe grabă, șeful statului având în program o plecare rapidă spre Paris, unde va participa la mai multe evenimente, reuniunea a ținut aproape două ore.

Reticență a comunicării la Cotroceni

La final, niciunul dintre coaliției de guvernare nu a vrut să vină nici măcar la o declarație de presă, fie ea și fără întrebări. Microfonul din fața sălii de presă a Cotroceniului a rămas fără utilitate. Nici Nicușor Dan n-a venit să prezinte stadiul situației politice.

Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”

Prin urmare, aproape totul a rămas la nivelul informațiilor informale. Iar un rezumat al acesora arată o situație chiar mai complicată decât era în urmă cu câteva săptămâni. Potrivit informațiilor Libertatea, nu s-a mai vorbit de cele două variante de prim-ministru: Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Discuțiile au fost mai degrabă referitoare la ceea ce ar accepta și ceea ce nu ar accepta fiecare partid.

PNL rămâne la principiul că nu votează un guvern cu miniștri PSD. Liberalii ar face o concesie doar dacă ar fi parafat un document solid cu angajamente ale PSD pe tema a numeroase reforme, iar sprijinul parlamentar ar fi doar pe proiectele importante. În rest, totul negociat.

În schimb, PSD nu e de acord în niciun caz cu votarea unui guvern din care să facă parte PNL cu USR, și cu UDMR, dacă social-democrații nu primesc miniștri. Sorin Grindeanu a fost și singurul șef de partid care a ieșit într-o conferință de presă, în care a atacat din toate direcțiile liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

„Am avut discuții de aproape două ore (…) În partea a doua președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă sunt nuanțate. Cei care și-au îngrădit spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR”, a insistat Grindeanu, care a amintit faptul că liberalii și USR au decizii de necolaborare cu PSD.

Încă mai rămâne viabilă varianta unui cabinet tehnocrat. Dar acesta ar trebui să aibă cu adevărat demnitari tehnocrați, nu persoane cărora le lipsește carnetul de partid, dar ei au o culoare politică mai mult decât evidentă, cum se întâmpla în cazul unora dintre cei propuși în Guvernul Tomac. Sorin Grindeanu a declarat că ar fi de acord cu un prim-ministru tehnocrat, dar cu miniștri politici.

Certitudinea reuniunii a fost că Nicușor Dan nu va propune astăzi un nou prim-ministru. Mai mult, surse politice susțin că este exclusă învestirea unui nou guvern până la final de iulie.

Nazare, out, scenariul anticipatelor prinde contur

Vehiculat intens ca variantă de compromis pentru prim-ministru, numele lui Alexandru Nazare nu este pe placul PSD, susțin surse politice. Explicația este legată de faptul că Nazare, fost deputat PNL, ar fi prea apropiat de USR și de liberali. În același timp, în mod paradoxal, Nazare a fost văzut mult timp de PSD-iști drept un liberal cu poziții corecte față de social-democrați.

O noutate a discuțiilor de la Cotroceni este faptul că Nicușor Dan nu mai exclude total scenariul anticipatelor. Până în prezent, Nicușor Dan a exclus în permanență varianta anticipatelor, care ar însemna continuarea instabilității politice până spre finalul anului. Până acum, pentru anticipate s-au declarat susținători în nenumărate rânduri cei din AUR, dar și voci din PNL și USR. PSD a fost singurul mai reticent.

PSD anunță opoziție totală la proiecte

„E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate scena politică și economică (…) Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă PNL și USR au decizii că nu mai fac înțelegeri cu PSD, așa vom avea și noi. Că PSD nu e doar încasator”, a declarat Sorin Grindeanu.

În mod normal, pentru a putea să fie declanșată procedura anticipatelor mai sunt de bifat doi pași. Primul, ca încă o variantă de prim-ministru să pice la votul din Parlament în următoarele săptămâni. Al doilea pas, ar fi ca oricând după 21 august Nicușor Dan să semneze decretul de dizolvare al Parlamentului. Însă semnarea este exclusiv la latitudinea lui Nicușor Dan.

Nu în ultimul rând, o eventuală dizolvare a Parlamentului la final de august ar însemna anticipate cel mai devreme la final de noiembrie. Iar cea mai la îndemână dată ar fi duminică, 29 noiembrie, în perioada minivacanței de patru zile, care cuprinde sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking după discuțiile ce au durat ore întregi la Cotroceni! Și da, a venit știrea momentului în politică! Numele lui Sorin Grindeanu pică! Dragi români, s-a aflat noul nume de premier vehiculat acum
Viva.ro
Breaking după discuțiile ce au durat ore întregi la Cotroceni! Și da, a venit știrea momentului în politică! Numele lui Sorin Grindeanu pică! Dragi români, s-a aflat noul nume de premier vehiculat acum
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Unica.ro
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei nou iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
GSP.RO
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Analiză Exclusiv
Politică 15:15
Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 14:52
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Parteneri
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Adevarul.ro
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Voyo dă o lovitură uriașă pe piața media! A cumpărat drepturile TV de la Formula 1
Fanatik.ro
Voyo dă o lovitură uriașă pe piața media! A cumpărat drepturile TV de la Formula 1
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Claudiu Mirică, fostul solist al trupei Stigma, revine în România după 15 ani petrecuți în Franța. Artistul va susține un concert, pe 12 septembrie
Stiri Mondene 15:48
Claudiu Mirică, fostul solist al trupei Stigma, revine în România după 15 ani petrecuți în Franța. Artistul va susține un concert, pe 12 septembrie
Imagini rare cu Monica Bîrlădeanu la Beach, Please! Actrița a făcut senzație în mijlocul adolescenților. „Ce am văzut și ce am înțeles”
Stiri Mondene 14:49
Imagini rare cu Monica Bîrlădeanu la Beach, Please! Actrița a făcut senzație în mijlocul adolescenților. „Ce am văzut și ce am înțeles”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
ObservatorNews.ro
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax.ro
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Un fotbalist care a jucat la Cupa Mondială 2026 și-a pierdut viața în condiții suspecte. Avea doar 25 de ani
KanalD.ro
Un fotbalist care a jucat la Cupa Mondială 2026 și-a pierdut viața în condiții suspecte. Avea doar 25 de ani

Politic

Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Analiză Exclusiv
Politică 15:15
Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 14:52
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Fanatik.ro
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare