De ce au fost oprite 850 de radare la miezul nopții

Măsura a intrat în vigoare după publicarea unui decret al Ministerului italian al Infrastructurii și Transporturilor. Documentul stabilește, pentru prima dată, o procedură clară pentru omologarea, calibrarea și verificarea aparatelor care înregistrează depășirea vitezei legale. Recensământul cerut de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a identificat aproximativ 4.000 de radare înregistrate în Italia, în timp ce ministrul Matteo Salvini a vorbit despre o „junglă” de peste 10.000 de aparate, multe dintre ele ascunse sau instalate în serie. Dintre acestea, circa 3.150 sunt considerate conforme și pot rămâne în funcțiune.

Alte aproximativ 850 de aparate au trebuit dezactivate în momentul în care decretul a intrat în vigoare, la miezul nopții dintre 11 și 12 iulie. Radarele oprite nu vor fi scoase definitiv din uz. Ele vor putea reveni pe șosele după ce vor trece verificările tehnice și vor primi omologarea necesară. Potrivit noilor reguli, procedura va trebui repetată o dată pe an. Doar măsurătorile realizate de aparate omologate vor putea avea valoare legală atunci când un șofer este sancționat pentru viteză.

Italia a închis un gol legislativ vechi de 34 de ani

Codul rutier italian prevedea încă din 1992 că aparatele folosite pentru constatarea depășirii vitezei trebuie aprobate sau omologate de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor. Problema era că, deși legea cerea omologarea, nu exista o procedură concretă prin care aceasta să fie făcută.

Situația a rămas nerezolvată timp de 34 de ani. Noul decret stabilește acum pașii tehnici care trebuie urmați pentru ca un radar fix sau mobil să poată fi folosit legal.

Care este diferența dintre un radar aprobat și unul omologat

Aprobarea și omologarea nu înseamnă același lucru. Prin aprobare, ministerul recunoaște oficial că un anumit tip de aparat poate fi folosit pentru măsurarea vitezei. Omologarea presupune însă verificarea practică a dispozitivului. Sunt controlate modul în care a fost construit, precizia, eficiența și respectarea standardelor tehnice.

850 de radare au fost dezactivate în același timp, la miezul nopții, pe șoselele din întreaga Italie: „Gata cu radarele fantomă”
Foto: Imagine generată cu AI

Cu alte cuvinte, aprobarea arată că un model de radar poate îndeplini această funcție, în timp ce omologarea confirmă că aparatul respectă în mod concret condițiile necesare pentru ca măsurătorile sale să poată fi folosite ca probă.

Ce trebuie să se întâmple pentru ca radarele să fie repornite

Cele aproximativ 850 de radare dezactivate vor trebui să treacă prin controale tehnice. Doar după obținerea omologării vor putea fi repuse în funcțiune și folosite din nou pentru emiterea amenzilor. Verificarea trebuie să confirme că aparatul funcționează corect, că este suficient de precis și că respectă cerințele stabilite prin decret. Până atunci, înregistrările făcute de aceste dispozitive nu pot fi folosite pentru sancționarea șoferilor.

Ministrul italian al Infrastructurii și Transporturilor, Matteo Salvini, s-a declarat mulțumit de intrarea în vigoare a noilor reguli. El a spus că siguranța rutieră rămâne o prioritate, dar că verificarea vitezei nu trebuie transformată într-un pretext pentru încasarea banilor de la cetățeni.

„De la o junglă de peste 10.000 de radare, adesea ascunse și instalate în serie, la 3.150 de aparate regulate și conforme. Gata cu radarele fantomă, care erau doar o taxă ascunsă pentru milioane de oameni care muncesc și nu aveau nimic de-a face cu siguranța rutieră”, a transmis Salvini pe rețeaua X.

Ce se schimbă pentru șoferii care circulă în Italia

După intrarea în vigoare a decretului, amenzile pentru depășirea vitezei trebuie să provină de la aparate conforme, omologate și verificate. Pentru șoferi, schimbarea înseamnă că simplul fapt că un radar este instalat pe marginea drumului nu mai este suficient. Autoritatea care aplică sancțiunea trebuie să poată demonstra că aparatul respectă toate cerințele tehnice.

Noile reguli nu înseamnă însă că radarele dispar de pe șoselele Italiei. Peste 3.000 de aparate rămân în funcțiune, iar cele dezactivate pot reveni după ce trec controalele. Măsura urmărește să reducă disputele privind legalitatea amenzilor și să permită folosirea doar a aparatelor a căror precizie poate fi demonstrată.

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