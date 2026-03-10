Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”

Teo Trandafir și fiica ei, Maia Trandafir, au transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare cu ocazia zilei de 8 Martie. Cele două au ales să marcheze Ziua Femeii într-un mod simplu și autentic, filmându-se chiar din intimitatea locuinței lor.

În imaginile publicate online, Teo apare relaxată, îmbrăcată într-o pereche de pijamale, vizibil emoționată, în timp ce stă alături de Maia. Cele două au schimbat câteva replici pline de căldură și au transmis urări tuturor femeilor care le urmăresc.

„La mulți ani, frumoaso!”, i-a spus Maia mamei sale. „La mulți ani, frumoaso!”, i-a răspuns imediat Teo Trandafir, într-un moment care a stârnit zâmbete în rândul fanilor.

Maia a continuat mesajul adresat internauților: „Suntem femei, suntem frumoase, suntem pregătite să vă urăm să vă simțiți cel puțin la fel de bine ca noi”.

„Maia și cu mine suntem una singură. Nu vorbesc despre asta. Vă arăt astăzi. Mulțumesc!”, a spus prezentatoarea TV.

O relație specială între mamă și fiică

Viața lui Teo Trandafir s-a schimbat complet atunci când, la vârsta de 36 de ani, a decis să o adopte pe Maia. De-a lungul anilor, cele două au construit o relație extrem de puternică, bazată pe sprijin reciproc, încredere și multă iubire.

Prezentatoarea TV a vorbit adesea despre fiica ei ca despre „tovarășa sa de viață”, subliniind legătura specială care le unește.

Astăzi, Maia are 21 de ani și este o tânără independentă. Deși s-a mutat de acasă și își construiește propriul drum, relația cu mama sa a rămas la fel de apropiată.

Teo Trandafir nu a vrut să știe cine este mama biologică a fiicei sale, Maia

Invitată recent în podcastul „Mom by Nicoleta Luciu”, moderat de vedetă, cuprinsă de emoții, Teo a rememorat momentul în care a aflat că urmează să devină mamă.

Teo Trandafir: „M-a sunat un prieten și mi-a zis: «Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?»”.

„Da, eu. Eu știam sigur că e Maia. Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea»”.

Nicoleta Luciu: „Și ce s-a întâmplat după aceea?”

Teo Trandafir: „S-a întâmplat că s-a născut”.

Nicoleta Luciu: „Deci ea nu se născuse încă și mama știa că vrea să o dea spre adopție?”.

Teo Trandafir: „Da. Și eu știam că e a mea. A fost ceva made in heaven (n.r. – făcut în cer), adică… nu există una ca asta! Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu”.

Nicoleta Luciu: „Păi și te-ai dus după aceea și ce-ai făcut? Ai început să te întâlnești cu mama respectivă?”.

Teo Trandafir: „N-am văzut-o în veci. Nu știu cine e”.

Nicoleta Luciu: „Deci tu, până în ziua de azi, n-ai văzut-o pe mama Maiei?”.

Teo Trandafir:„Nu. Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. – mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, adică nu mă înțelege greșit, dar am preferat să fie așa”.

