Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă

Nu mai e un secret pentru nimeni: pentru Raluca Bădulescu, vârsta este doar un număr! La 50 de ani, vedeta reușește să atragă toate privirile, iar cea mai recentă apariție a sa pe rețelele de socializare a devenit virală. Concurenta de la Asia Express a postat o fotografie incendiară în care apare purtând un costum de baie alb, ce îi evidențiază silueta perfect conturată, în timp ce se relaxează pe un yacht de lux, în Ibiza.

Raluca Bădulescu în costum de baieIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Zâmbitoare, relaxată și într-o formă fizică de invidiat, Raluca Bădulescu demonstrează că stilul, încrederea în sine și atitudinea nu au vârstă. Apariția spectaculoasă a vedetei a fost imediat apreciată de fanii săi, strângând mii de like-uri și sute de comentarii. Toată lumea a observat că Raluca a renunțat la perucă, astfel că a ales să își prindă părul într-o coadă.

„Vă jur, poza asta e făcută cu #bloodsweatandtears, să mor… Pentru că mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu de mare 😎…

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici, la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistic… Am suferit pentru poza asta, m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc… Băi, băiatule, poate mai merg eu pe vreo ambarcațiune d-asta doar dacă mă invită cineva pe Azzam, nu cred că-i cazul…

PS. Și da, de la Juan y Andrea am luat taxiul și m-am dus în port la Formentera, de unde am plecat frumos cu mare bilet lux, 34 euro, pe bac către Ibiza înapoi”, a scris Raluca Bădulescu în descrierea imaginii.

Raluca Bădulescu a divorțat în urmă cu 3 ani

După ce în mai 2022 anunța divorțul de Florin Stamin, soțul cu care a împărțit 13 ani de viață, Raluca pare că a renăscut. A devenit tot mai activă pe rețelele sociale, mai asumată ca niciodată, și arată că își trăiește viața cu poftă și eleganță, chiar și după un capitol încheiat.

Noua etapă din viața vedetei pare să-i priască de minune, iar fanii nu contenesc cu aprecierile: „Radiezi!”, „Ești o inspirație!”, „Frumusețea nu are vârstă!” sunt doar câteva dintre reacțiile entuziaste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri by Libertatea - Monden: Ispitele de la Insula Iubirii sunt plătite regeşte, iar Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au fugit într-o vacanță romantică în Grecia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Viva.ro
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Unica.ro
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
Elle.ro
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Știri România 08:20
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Interviu
Știri România 07:00
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat

Monden

Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stiri Mondene 09:12
Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Stiri Mondene 08:43
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Unica.ro
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
TVMania.ro
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
ObservatorNews.ro
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
KanalD.ro
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Wowbiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
StirileKanalD.ro
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte
KanalD.ro
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte

Politic

Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Politică 09:18
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Politică 06 aug.
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Parteneri
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Spotmedia.ro
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă