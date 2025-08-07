Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă

Nu mai e un secret pentru nimeni: pentru Raluca Bădulescu, vârsta este doar un număr! La 50 de ani, vedeta reușește să atragă toate privirile, iar cea mai recentă apariție a sa pe rețelele de socializare a devenit virală. Concurenta de la Asia Express a postat o fotografie incendiară în care apare purtând un costum de baie alb, ce îi evidențiază silueta perfect conturată, în timp ce se relaxează pe un yacht de lux, în Ibiza.

Zâmbitoare, relaxată și într-o formă fizică de invidiat, Raluca Bădulescu demonstrează că stilul, încrederea în sine și atitudinea nu au vârstă. Apariția spectaculoasă a vedetei a fost imediat apreciată de fanii săi, strângând mii de like-uri și sute de comentarii. Toată lumea a observat că Raluca a renunțat la perucă, astfel că a ales să își prindă părul într-o coadă.

„Vă jur, poza asta e făcută cu #bloodsweatandtears, să mor… Pentru că mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu de mare 😎…

Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici, la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistic… Am suferit pentru poza asta, m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc… Băi, băiatule, poate mai merg eu pe vreo ambarcațiune d-asta doar dacă mă invită cineva pe Azzam, nu cred că-i cazul…

PS. Și da, de la Juan y Andrea am luat taxiul și m-am dus în port la Formentera, de unde am plecat frumos cu mare bilet lux, 34 euro, pe bac către Ibiza înapoi”, a scris Raluca Bădulescu în descrierea imaginii.

Raluca Bădulescu a divorțat în urmă cu 3 ani

După ce în mai 2022 anunța divorțul de Florin Stamin, soțul cu care a împărțit 13 ani de viață, Raluca pare că a renăscut. A devenit tot mai activă pe rețelele sociale, mai asumată ca niciodată, și arată că își trăiește viața cu poftă și eleganță, chiar și după un capitol încheiat.

Noua etapă din viața vedetei pare să-i priască de minune, iar fanii nu contenesc cu aprecierile: „Radiezi!”, „Ești o inspirație!”, „Frumusețea nu are vârstă!” sunt doar câteva dintre reacțiile entuziaste.

