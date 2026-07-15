Deși ideea pare logică, frigiderul este rece, telefonul este fierbinte, soluția este departe de a fi una eficientă. Experții și producătorii de smartphone-uri avertizează că această practică poate provoca daune permanente device-ului, afectând componentele interne sau scurtând durata de viață a bateriei.

De ce frigiderul nu este soluția pentru telefoanele fierbinți

Potrivit celor de la Digital Trends, un proprietar de service de telefoane din Marea Britanie a observat o creștere a numărului de telefoane aduse în service în timpul valurilor de caniculă din iunie 2026.

Mulți clienți au mărturisit că au încercat să își răcească dispozitivele punându-le în frigider sau congelator, după ce au văzut această „soluție” popularizată pe rețelele sociale. „Este exact ceea ce nu ar trebui să faceți”, avertizează Farnell.

Problema nu este temperatura scăzută în sine, ci schimbarea bruscă dintre temperaturile ridicate ale telefonului și mediul rece și umed din frigider. Această tranziție rapidă poate provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului.

Spre deosebire de picăturile vizibile pe exteriorul unui pahar rece, acest condens poate ajunge la ecran, porturile de încărcare, placa de bază sau conectorii bateriei, ducând la coroziune, scurtcircuite sau reparații costisitoare.

Farnell a mai demontat și un alt mit popular pe internet: folosirea orezului pentru a usca telefoanele ude. „Este la fel de ineficient ca și trucul frigiderului”, spune specialistul. Acesta a reamintit un incident recent din atelierul său, când un iPad cu bateria de litiu umflată a luat foc din cauza stresului termic sever. O baterie umflată este un semn clar de supraîncălzire și nu trebuie ignorată.

Ce spun Apple și Samsung despre telefoanele supraîncălzite

Nu este vorba doar despre o opinie a unui tehnician independent. Apple și Samsung au emis avertismente similare. Conform Apple, iPhone-urile sunt proiectate să se protejeze automat în caz de supraîncălzire prin reducerea luminozității ecranului, încetinirea performanței sau dezactivarea temporară a unor funcții, până când temperatura revine la normal.

Compania californiană recomandă mutarea device-ului într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui, și răcirea sa naturală. „Nu expuneți telefonul la schimbări bruște de temperatură”, avertizează Apple.

Samsung oferă sfaturi similare pentru utilizatorii de smartphone-uri Galaxy. În cazul în care apare mesajul „Răcirea dispozitivului”, utilizatorii ar trebui să oprească utilizarea telefonului, să îl deconecteze de la încărcător, să îndepărteze husa de protecție și să închidă aplicațiile care rulează în fundal.

Telefoanele Samsung sunt echipate cu sisteme automate de protecție care reduc performanța și opresc încărcarea până la revenirea la temperaturi normale.

Cele mai bune și mai sigure soluții pentru telefoanele încinse

Chiar și cei de la Associated Press, citând sfaturi de la Apple, Samsung, Google, au subliniat în timpul valului de căldură din iulie 2025 că plasarea telefoanelor în frigider sau congelator este riscantă din cauza riscurilor de condens.

Dacă telefonul devine prea fierbinte pentru a fi ținut în mână, există soluții mai sigure pentru a-l răci. Printre acestea se numără oprirea dispozitivului, deconectarea cablului de încărcare, închiderea aplicațiilor solicitante, reducerea luminozității ecranului, îndepărtarea husei groase de protecție și plasarea telefonului într-un loc umbros, cu o bună ventilație.

De asemenea, se recomandă evitarea încărcării telefonului în timp ce te joci sau înregistrezi clipuri lungi, mai ales la soare. Telefoanele moderne sunt dotate cu sisteme avansate de gestionare termică, care le permit să își reducă performanța înainte de a suferi daune permanente.

Chiar dacă o scădere temporară a performanței poate fi frustrantă, este mult mai puțin costisitoare decât înlocuirea unei plăci de bază afectate de umiditate. Așadar, pe timpul verii, e imperios necesar să nu cedezi tentației de a răci telefonul în frigider.

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