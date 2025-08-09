Imagini rare cu tatăl copiilor Danielei Crudu. Cum au apărut cei doi

Daniela Crudu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, cu care are doi copii. Viața de mamă a schimbat-o complet, iar bruneta, cunoscută în trecut pentru aparițiile sale mondene, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica timpul familiei.

Daniela Crudu și iubitul (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Daniela postează rar imagini cu iubitul ei, însă recent le-a făcut o surpriză fanilor și a publicat fotografii noi alături de acesta. În imagini, vedeta radiază de fericire, iar gesturile tandre dintre cei doi arată cât de puternică și armonioasă este relația lor. Împreună formează o familie superbă, de care vedeta se bucură din plin. Deși a renunțat la viața mondenă, Daniela Crudu își mai încântă din când în când urmăritorii cu apariții rare, dar pline de emoție.

Daniela Crudu a dezvăluit motivul pentru care a amânat nunta cu tatăl copiilor săi

Daniela Crudu se declară o femeie împlinită, asta pentru că iubește și este iubită, dar este și mama a doi copii de care este extrem de mândră. Totuși, despre relația cu partenerul ei nu se cunosc foarte multe lucruri și nu puțini sunt cei care sunt pe cât se poate de curioși să afle motivele pentru care bruneta și tatăl copiilor ei nu s-au căsătorit până acum.

Așa se face că fosta asistentă TV a decis să fie sinceră și să dezvăluie motivele pentru care ea și iubitul ei nu au ajuns până acum în fața altarului. Tânăra nu a avut nicio reținere și a spus tot adevărul.

„Toată lumea mă întreabă când o să fie nunta, nu o să fie acum. Nu mai vreau”, a spus Daniela Crudu.

