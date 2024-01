De câțiva ani buni, cunoscuta actriță Tora Vasilescu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să aibă un stil de viață liniștit și lipsit de griji, departe de tumultul vieții publice. Cu o carieră impresionantă în teatru și film, Tora Vasilescu și-a găsit refugiul în localitatea Buftea, unde împreună cu soțul său de origine croată, Alain Vrdoljak, deține o proprietate spectaculoasă.

De mai bine de un deceniu, cuplul locuiește într-o casă cu adevărat de vis, situată pe un teren generos de 3.500 de metri pătrați. Imaginile dezvăluie un colț de rai, unde actrița se bucură de intimitate și de natură, într-o atmosferă departe de agitația din București.

Casa, construită cu măiestrie de o echipă de maramureșeni, este locul în care Tora Vasilescu, în vârstă de 72 de ani, se simte cel mai bine. Tora Vasilescu, recunoscută ca una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe din România, a făcut această alegere de a se retrage din lumina reflectoarelor pentru a se dedica vieții personale și pentru a se bucura de liniște și frumusețea naturii. În timpul liber, actrița se ocupă să cultive diferite verdețuri și legume.

„Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine”

„Casa asta e făcută de o echipă de maramureșeni care fac biserici. Eu stau aici ca la mănăstire, să știi. Am o verișoară la mănăstire, aici e mănăstirea mea. Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine. Este singura modalitate de a mă salva de lumea asta a urii, a competiției, a luptei, a însingurării. Înotul e singurul sport care simt că îmi face bine, pentru circulație. Și dacă ai și un deget de apă cu whisky e foarte bine. Face bine la circulație. Înot zilnic, am piscină în fața casei”, a dezvăluit Tora Vasilescu în emisiunea Rețeaua de idoli, de la TVR 2.

Tora Vasilescu s-a pensionat la 50 de ani

Actrița nu regretă nicio clipă că s-a retras din lumina reflectoarelor. „Eu m-am pensionat la 50 de ani de la teatru. Nu îmi e dor de scenă! Dacă am făcut mult film și seriale, iar pentru mine teatrul este puțin mai repetitiv. Femeia a fost lovită de multe ori în istorie. Programul bărbatului e vânătorul, iar femeia e altfel. Eu trăiesc ce oportunități vin spre mine, nu îmi pierd energia gândindu-mă la ceea ce a fost”, declarat Tora Vasilescu în urmă cu ceva timp.

Cu ce se ocupă Tora Vasilescu, după ce s-a retras de pe scenă

De ceva timp, actrița citește cărți despre yoga și despre cum poți să te vindeci singur. Tora Vasilescu își dorește să-și poată alina singură durerile de care suferă, cum ar fi cele de la genunchi.

„De abia acum am trecut pe anumite lecturi pe care, dacă le citeam mai devreme, era mai bine să-mi pot controla acțiunile, cu ajutorul minții. Sigur că și în trecut aveam informații despre yoghini sau despre rusoaica aceea care muta obiectele cu mintea. Nu spun că vreau să ajung să mut munții din loc, ci să intru în armonie, să pot controla durerile.

Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți, dar nu prea ne place bătrânețea. Creierul nu îmbătrânește, dar atenția noastră, da. Eu încerc să mă eliberez de ego, de tot ce înseamnă mândrie. Un tânăr o să râdă, dar eu, datorită lecturilor, am vibrat cu informațiile lor. Uneori, când mă doare genunchiul, îmi spun așa: Am să suport această durere, închinând-o surorii mele, care are o problemă la coloană. Iar durerea se disipează și uneori trece”, mai spune aceasta, pentru Fanatik.

