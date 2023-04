Imagini uitate cu Andreea Marin. Cum apărea la evenimente alături de Ion Țiriac

În urmă cu aproximativ 30 de ani, Andreea Marin defila pe podium și spera la titlul de Miss România. Vedeta a purtat o fustă neagră, mulată, foarte scurtă și avea părul înfoiat. Ea a păşit pe podiumul concursului alături de vedete precum Simona Pătruleasa şi Roberta Alma Anastase.

Andreea Marin nu a câştigat însă marele titlu, iar cea care i-a luat premiul a fost fosta Preşedintă a Camerei Deputaţilor. La scurt timp după concurs, „Zâna” a început să lucreze la TVR Iași, iar de atunci a început cariera sa în televiziune.

„În anul I de facultate am văzut pe un afiș – eram student la Iași pe atunci – pe o străduță, aveam să aflu apoi că acolo era TVR Iași – locul în care am făcut mai apoi primii pași în acest domeniu și pe acel afiș se anunța un post de reporter.

Deja la vremea aceea erau peste 200 de persoane pe un loc. M-am întors în camera de cămin studențesc, iar colegele mele – stăteam pe atunci cinci în cameră – au știut pe ce buton să apese. Mi-au zis: Nu te chinui, nu te duce pentru că oricum nu ai cum să iei, sunt peste 200 pe loc. Au apăsat exact pe butonul acela: Nu se poate? Stai să vezi că se poate!”, a mărturisit Andreea Marin pentru Ego despre începuturile ei în presă.

De la TVR Iași ea a trecut la TVR 1, unde a prezentat 10 ani de zile emisiunea „Surprize, surprize”. Vedeta a renunțat la show, deoarece s-a concentrat la viața personală, a devenit mamă și și-a dorit să aibă timp pentru Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr. Violeta. „Am trăit pe picioarele mele când «Surprizele» nu au mai fost și asta pentru că am născut-o pe fiica mea, până în luna a opta am fost pe scenă.

Nu m-am întors, deși Valeriu Lazarov a venit la mine acasă, îmi amintesc, dragul de el, și mi-a zis: Stai cât vrei, dar înțelege că «Surprize, surprize» nu merge înainte fără tine, nu se poate. Ești mult prea legată de acest brand și dacă am încerca cu altcineva, n-ar merge”, a explicat vedeta într-un interviu.

„Era o decizie pe care mi-am asumat-o de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil încât mi-am plănuit treaba asta, mi-am plănuit să stau până în luna a opta, astfel încât să termin și ultimul sezon din acel an pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea, erau zeci, aproape 100 dacă îmi aduc bine aminte”, a mai declarat ea.

Pe plan personal, la doar 21 de ani, Andreea Marin s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță. Ulterior, din anul 2006 până în 2013 a avut o căsnicie cu artistul Ștefan Bănică jr, rodul iubirii lor fiind fiica Violeta.

În 2013, Andreea Marin s-a căsătorit din nou, de data aceasta cu Tuncay Ozturk. Divorțul a avut loc în 2017. În prezent, vedeta trăiește o poveste de iubire cu Adrian Brâncoveanu, fost consul.

Speculații despre relația Andreei Marin cu miliardarul Ion Țiriac

În urmă cu ani de zile, multe zvonuri au circulat despre o relație amoroasă între Andreea Marin și Ion Țiriac. Apăreau la evenimente, stăteau unul lângă altul. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Andreea Marin a negat o astfel de relație.

„Ați fi acceptat o cerere în căsătorie din partea lui Ion Țiriac?”, a întrebat Denise Rifai, iar vedeta a răspuns: „Nici măcar nu va pot răspunde la această întrebare. Nu aș fi negat să răspund unui adevăr. Este onorant să ai o legătură cu un astfel de om, așa cum l-am cunoscut eu pe Ion Țiriac. Am tot respectul pentru el și mi-a fost un prieten de nădejde. Nu am cuvinte să descriu relația de prietenie cu un om de calibrul domniei sale Până la urmă a fost atât de mare presiunea părțîi de presă încât eu am decis că ii fac rău omului acesta.

Lucrurile erau duse la o extremă care nu avea nicio legătură cu realitate. Nu văd de ce aș nega că aș fi avut o relație dacă ar fi fost adevărat. Am avut o prietenie pe care o prețuiesc și astăzi și îmi este drag omul acesta și am tot respectul și am învățat de la el. Nu este răspunsul meu, nu a fost niciodată vorba despre un inel. Cum ar putea fi vorba despre așa ceva dacă nu s-a pus problema decât de o prietenie și nimic altceva”.

