11 ediții deja încheiate. Zeci de oameni care au muncit pentru afacerile lor și care au făcut pasul cel mare de a veni în fața investitorilor și de a cere finanțarea care i-ar putea ajuta să mai urce o treaptă în drumul lor. În doar câteva ore, de la 21.30, porțile din „Imperiul Leilor” se vor deschide pentru ultima dată în acest an. Sezonul 4 ajunge la final, nu înainte ca încă o serie de concurenți să-și prezinte ideile și să încerce să obțină consultanță și șansa de a se dezvolta.

Și de această dată, cei mai importanți oameni de afaceri din țară vor aștepta să-i descopere pe antreprenori. Mircea Căpățînă (Marketing Guru), Cristina Bâtlan (Antreprenor în serie), dr. Wargha Enayati (Doctor în afaceri de bine) și Răzvan Raț (Jucător la profit) își vor ocupa locurile. Iar ceilalți patru, Dragoș Petrescu (Veteranul Imperiului), Daniel Mischie (Omul de fier al ospitalității), Felix Pătrășcanu (Investitor de cursă lungă) și Dan Șucu (Business Titan), se vor roti ca de fiecare dată, pentru a descoperi afacerile care merită cu adevărat o șansă.

Evident, întrebările și curiozitățile Leilor vor viza atât elementele vitale ale unui afaceri, cât și planurile, urmând ca investitorii să ia decizia de a finanța sau nu, cu propriii bani, afacerile care vin în fața lor. Munca nu se va încheia aici, urmând cel de-al doilea pas, cel al verificărilor suplimentare de business care vor certifica informațiile prezentate.

Un portar profesionist de fotbal, cu o experiență de peste 14 ani își va lua inima în dinți și va veni în fața lui Dan Șucu și Răzvan Raț cu propunerea lui. A jucat în Liga 2, la Dunărea Galați, iar apoi la Ceahlăul Piatra Neamț și prin prisma tuturor acestor momente, a identificat o nevoie și a găsit și o rezolvare – o platformă în care fotbaliștii se pot conecta cu fanii, fără să piardă mult timp. Ce părere vor avea cei doi oameni de afaceri? Va reuși fotbalistul să plece acasă cu o investiție? Aflăm în curând.

Leii sunt pregătiți! Antreprenorii sunt gata să-și prezinte planurile. Sezonul Imperiul Leilor se încheie în această seară, de la ora 21.30, pe PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Cristina Bâtlan, succes cu două afaceri în care a investit la „Imperiul Leilor”

Cristina Bâtlan este foarte încântată de afacerea în care a investit la „Imperiul Leilor”, cea cu ondulatorul fără căldură, care a devenit extrem de căutat și apreciat de femei. De asemenea, femeia de afaceri a mai investit într-un business cu Wargha Enayati și pare că deja au producția vândută în avans pe un an.

„Nu s-au întors banii la mine în buzunar, adică dividente mai puțin. Dintr-o singură companie pot să declar că am ridicat 5.000 de euro dividente, deci foarte tare. Am investit 50.000 și am ridicat 5.000, însă afacerea este foarte profitabilă. Este ondulatorul de păr fără căldură, pentru care am creat și produse recurente.

Este în casele multor femei și foarte multe femei din România iubesc acest obiect, îl folosesc și într-adevăr le-a schimbat viața în bine. O altă afacere în care am investit împreună cu Wargha Enayati este fabrica de peleți de la Târgu Jiu care a primit deja echipamentul nou, o nouă fabrică la cheie, imensă, un mastodont, pentru care am construit și o hală nouă, astfel încât să devenim unul dintre producătorii importanți de peleți la nivel de țară, iar pentru acest business avem producția vândută în avans deja pe un an și jumătate. Deci e performant”.

