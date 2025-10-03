În ce își dorește Andrei Bănuță să investească banii din muzică: „Pentru asta muncesc”

„A jucat un rol important faptul că provin dintr-un oraș de la malul mării. Mi se pare că oamenii care provin de acolo au o înclinație artistică. Laurențiu Duță e de acolo, Alexandra Stan e de acolo, Inna… Andreea Bănică e din Eforie Sud cu mine, suntem la două case distanță. Tu știi că fata care cântă «Dame un Grrr», care e un hit internațional, este fostă colegă de liceu cu mine? Nu e încă bogată. Banii de pe melodie vin în 2-3 ani. Întâi mănâncă toată lumea și abia după aia îți dau și ție”, spune Andrei Bănuță.

Andrei Bănuță vrea să cumpere casa în care locuiește cu chirie

În vârstă de 26 de ani, artistul dezvăluie că se află în industria muzicală de puțin timp, iar inițial publicul nu îl cunoștea. Mai mult decât atât, afirmă că banii pe care îi câștigă ar vrea să-i investească în casa în care acum locuiește și pe care și-ar dori să o cumpere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

„Am vreo cinci ani de când am intrat în industrie și mai puțini de când industria știe că eu sunt în ea. Eu nu am prieteni din industrie. În afară de Theo Rose și Alexandra, cu care mă știu de când eram toți săraci, nu am, așa, prieteni. Nu merg în vacanțe, nu ies la cafele. Eu mă strâng cu prietenii mei la mine acasă sau la ei acasă. Nu mi-am luat încă o casă, stau cu chirie. Stau în cea mai frumoasă casă din viața mea. Mi-aș dori să o cumpăr, și pentru asta muncesc”, a mai afirmat Andrei Bănuță în fața lui Marius Manole.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Piesele artistului se aud la nunți

Chiar dacă inițial nu era cunoscut de foarte multă lume, acum, Andrei Bănuță a ajuns să aibă piesele cântate la cele mai multe nunți din România.

„Îmi scrie lumea pe TikTok că sunt «Împăratul dansului mirilor». Cum e Florin Salam «Regele României», pe segmentul meu, eu sunt «Împăratul dansului mirilor». Eu am făcut piesele astea de dragoste care au avut destinația nunți și dansuri. Mă cheamă să cânt și live, de unde crezi că am mașina? Am făcut și surprize, și cadouri. La nunta mea nu o să cânt, că zic babele că poartă ghinion”, spune artistul.

Cum a ajuns să joace în „Groapa”, de ce nu are mulți prieteni în industrie și cine o să-i cânte la nuntă lui Andrei Bănuță aflați sâmbătă dimineață, de la ora 9.00, pe Acasă TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE