La „Vedete pe Google”, lui Jean de la Craiova i-au fost prezentate cele mai frecvente întrebări pe care fanii le pun pe celebrul motor de căutare când vine vorba despre artist.

Potrivit celor de la „Vorbește lumea”, internauții sunt curioși să afle când a primit artistul porecla pe care o are. Mai exact, ei se referă la numele lui de scenă.

„Porecla am primit-o imediat după Revoluție. Lumea mi-a zis Jenel Craioveanu, Jean Craioveanu. Dar Jean de la Craiova suna mai bine, mai mult. Uite, parcă se umple gura când zici Jean de la Craiova”, a fost răspunsul oferit de manelist.

Apoi, altă curiozitate de pe Google a fost cum arată casa lui Jean de la Craiova. „Casa mea e o casă simplă. O căsuță frumoasă, în care stau cu familia mea, mă simt bine”, a spus acesta.

Printre altele, Jean de la Craiova a mai dezvăluit în cadrul emisiunii de la PRO TV că, deși din numele lui de scenă reiese că ar fi oltean, el s-a născut în București și are bunici la Titu, în județul Dâmbovița!

„M-am născut pe Dudești, în București, am crescut în Pantelimon. Făceam vacanțele la bunici la Titu… și mi se spune Jean de la Craiova”, a afirmat cântărețul, după ce i s-a spus că una dintre curiozitățile oamenilor pe Google este cum era el în copilărie.

În vârstă de 54 de ani, Jean de la Craiova a făcut și o glumă, deoarece lucrul cel mai căutat pe Google când vine vorba despre el este câți ani are.

„Benjamin Button. 41 port la picior. Am 30 de ani de carieră. Apoi, cu cât sunt eu… Pe la 14 ani am început. Am puțin peste 40, mă țin bine”, a glumit Jean de la Craiova, care este născut pe 24 noiembrie 1970.

