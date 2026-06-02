Andrew Tate has arrived in Russia



The controversial influencer was welcomed with honors at the airport.



Tate is known for his outspoken views on women and his massive online following.



He and his brother Tristan remain under investigation in Romania and the United Kingdom.… pic.twitter.com/WvmrlpIGK3 — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

„Tate este cunoscut pentru opiniile sale fără menajamente despre femei și pentru numărul imens de fani pe care îi are online. El și fratele său, Tristan, fac în continuare obiectul unor anchete în România și în Regatul Unit. Cei doi sunt bănuiți de trafic de persoane și exploatare sexuală. În ciuda anchetelor în curs, frații au părăsit România și au plecat în Statele Unite anul trecut”, a scris Nexta.

Andrew Tate în Piața Roșie din Moscova

„Fă-ți prieteni noi, dar nu-i pierde pe cei vechi!”, a scris Andrew Tate după ce a ajuns în capitala Rusiei.

Новых друзей наживай, а старых не теряй!



🇷🇺 🫡



Tates in Moscow. pic.twitter.com/OqZbkNsRSa — Andrew Tate (@Cobratate) June 2, 2026

Reamintim că, pe 6 aprilie, Tribunalul București le-a ridicat controlul judiciar după patru ani de anchetă, iar cei doi milionari sunt liberi să circule unde doresc.

Însă, pe 28 mai, DIICOT a decis extinderea cercetărilor în cazul lui Andrew Tate din cauza discursurilor din social media, considerate de procurori incitatoare la ură și discriminare împotriva femeilor.

Frații Tate au fost reținuți de DIICOT în 2022. Printre acuzații: trafic de persoane, viol și spălare de bani

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România. Cei doi frați au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu. În iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului.

În august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în ianuarie 2025.

Deși erau sub control judiciar, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie 2025 și s-au dus în SUA. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA.

Anul trecut au apărut informații că SUA au intervenit pentru frații Tate

Procurorii nu au explicat motivele deciziei eliminării restricțiilor, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai, fără să țină cont.

Foarte important, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate în aprilie 2025, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai 2025, unul dintre avocații lor a dezvăluit că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”.







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