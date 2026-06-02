Aceasta este concluzia unui studiu global realizat de Kaspersky, care a calculat cât de rapide, costisitoare și dăunătoare din punct de vedere emoțional au devenit fraudele desfășurate prin intermediul

aplicațiilor de mesagerie.

Cercetarea arată că escrocii exploatează mesajele de zi cu zi pentru a fura bani și date personale în

doar câteva minute, provocând pierderi financiare și efecte emotionale de durată.

În multe cazuri, nici nu este nevoie de 30 de minute deoarece victimele reacționează și mai rapid, oferind

bani sau informații personale înainte să suspecteze ceva. În spatele acestor mesaje aparent obișnuite se află carteluri globale de fraudă care operează la scară industrială și folosesc inteligența artificială pentru a se da drept membri ai familiei, prieteni sau branduri de încredere, avertizează specialiștii.

Aplicațiile pe care le folosim zilnic, paradisul hackerilor

Aplicațiile pe care le folosim zilnic pentru muncă sau familie au devenit noul paradis al hackerilor. Fraudele cibernetice s-au mutat pe canalele noastre preferate de comunicare, primele trei cele mai periculoase platforme fiind WhatsApp (în 43% din cazuri), urmat de SMS/iMessage (40%) și Facebook (27%).

Având în vedere numărul mare de mesaje primite în fiecare zi, vulnerabilitatea utilizatorilor nu este surprinzătoare, însă viteza de execuție a fraudelor impresionează. Datele arată că 52% dintre victime au transferat bani sau au divulgat informații personale în mai puțin de 30 de minute. Un procent de 14% (una din șapte persoane) a reacționat în mai puțin de cinci minute, un interval mai scurt decât cel necesar fierberii unui ou.

„Escrocii folosesc contexte familiare, situații sociale cunoscute și norme lingvistice bine integrate pentru a-i face pe oameni să creadă că deciziile lor sunt raționale și justificate în acel moment. În realitate, ei construiesc o falsă realitate în care acele decizii duc la prejudicii financiare și psihologice. Este foarte dificil să identifici o realitate falsă atunci când te afli în interiorul ei. Rîmâi aproape de familie și prieteni și vorbește cu ei despre ceea ce faci online, deoarece este mult mai uțor pentru cineva din exterior să observe că ceva nu este în regulă,” explică dr. Elisabeth Carter, lingvist criminalist și criminolog la Kingston University London.

11% dintre păgubiți au pierdut peste 1.350 de dolari

Impactul financiar este la fel de grav. Statisticile arată că 51% dintre victime au pierdut sume de bani, iar 43% au rămas fără date personale (numere de telefon, adrese de e-mail, adrese de domiciliu sau credențiale de autentificare). Paguba medie per fraudă s-a ridicat la 733 de dolari de persoană, o sumă considerabilă care destabilizează bugetul de zi cu zi.

Deși pentru 36% dintre victime pierderile au fost relativ mici (sub 135 de dolari), impactul global rămâne semnificativ. Mai grav este că 11% dintre cei păgubiți au pierdut peste 1.350 de dolari, o sumă care destabilizează instantaneu bugetul unei gospodării obișnuite.

Pauză înainte de a reacționa: Mesajele care solicită acțiuni urgente, plăți sau informații personale reprezintă un semnal de alarmă major. Chiar și câteva momente de reflecție pot întrerupe planul escrocilor.

Verificarea independentă a identității: Utilizați metode sigure de verificare, analizați profilurile și solicitați dovezi suplimentare de identitate atunci când aveți îndoieli.

Protejați-vă conturile cu parole puternice: Folosirea unor parole unice si administrarea lor cu ajutorul unui manager de parole, precum Kaspersky Password Manager, contribuie la dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase de securitate. Astfel, chiar dacă un cont este compromis, celelalte rămân protejate.

Fiți atenți la link-urile și notificările suspecte: Cele mai multe fraude ajung prin link-uri care par legitime, distribuite prin aplicațiile de mesagerie sau e-mail. Soluții de securitate precum Kaspersky Premium pot monitoriza activitatea dispozitivului, detecta comportamente suspecte și semnala link-urile periculoase înainte ca acestea să provoace daune.

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