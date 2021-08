De atunci, viața Cristinei Ciobănașu s-a schimbat complet. A fost remarcată de Ruxandra Ion, cea care i-a devenit și mamă adoptivă. Tânăra e acum actriță, a jucat în mai multe seriale, a cochetat chiar și cu muzica.

La 13 ani de la „Dansez pentru tine”, Cristina Ciobănașu face dezvăluiri despre relația cu Alex Velea. „Ne mai întâlnim la diverse evenimente. De fiecare dată îmi amintește ce mică eram, câtă energie aveam și ce amintiri frumoase ne-am făcut în perioada „Dansez pentru tine.”, a spus ea pentru revista VIVA!.

Întrebată cum a reușit să treacă peste toate problemele pe care le-a întâmpinat până la 24 de ani, Cristina Ciobănașu a spus că ea consideră că e o persoană norocoasă, dar și că a muncit din greu pentru a ajunge unde e astăzi.

„Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Însă am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea.

În plus, am avut norocul să găsesc oamenii potriviți la momentul potrivit, care să mă ajute cu un sfat sau o vorbă bună. Cred că cele mai grele momente le-am trăit în primul an după ce m-am mutat în București. Îmi era foarte dor de părinți. Nu mă adaptasem încă la noua viață. Deși familia din București a făcut toate eforturile să mă integrez, să mă simt iubită, înțeleasă. Doar că totul era nou și diferit”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

