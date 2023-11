Au reușit să întoarcă cel puțin un scaun și au continuat drumul la Vocea României. În seara aceasta începe o nouă etapă, unde concurenții se vor confrunta pentru locul lor în competiție. Antrenorii sunt cei care i-au cuplat și le-au ales piesele și tot ei vor decide cu cine merg mai departe. Concurenții care nu vor fi aleși, vor mai avea o șansă: ceilalți antrenori îi pot salva! Nu ratați un adevărat spectacol al vocilor cu interpretări inedite ale unora dintre cele mai cunoscute piese, diseară, de la 20:30, la Vocea României.

„Imaginează-ți așa: Billie Eilish vine la o nuntă la țară, ascultă lăutari, frumos, eventual dă și o dedicație și, după aia, cântă Bad Guy a doua zi – asta e piesa pe care o să o cântăm noi. O să fie o variantă unică”; „O să fie viral, ce să mai! O să se uite lumea în demență”, vor spune două concurente care vor urca pe scenă în această seară, despre momentul lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări SCRISOARE PUBLICĂ ÎN CAZUL GSP-RINGIER. 18 profesori de la Facultatea de Jurnalism atrag atenția că trustul Ringier este într-un „conflict de interese activ”, fiindcă o publicație a sa e membră într-o asociație de lobby a industriei de pariuri

„Duetul care va rămâne în istorie!”

Theo Rose și Horia Brenciu vor face un moment surprinzător: „Duetul care va rămâne în istorie! Veți avea o mare provocare și veți fi pe buzele tuturor telespectatorilor pentru că piesa se numește: Buzele tale, două petale”, vor zice cei doi antrenori. Cum vor reacționa Tudor, Irina și Smiley la prestația cuplului, vedem în doar câteva ore.

Smiley va fi pus în fața unei alegeri foarte grele, după ce va aduce pe scenă doi concurenți puternici. „Smiley, nu aș vrea să fiu în locul tău! S-ar putea ca, pe oricine dai afară, să câștige Vocea României! S-a mai întâmplat!”, îi va aminti Pavel Bartoș.

Antrenorii se vor lupta și în această etapă pentru un concurent care nu va merge mai departe în echipa lui. Toți ceilalți vor apăsa butonul, iar Irina Rimes îi va spune: „Eu niciodată nu am fost pe locul 1, eu tot timpul am fost pe locul 2. Acum vreo 10 ani am participat la un concurs de voce, unde am ieșit locul 2. Câștigătorul… nu se mai știe nimic despre el, eu am făcut o carieră. Vrei să fii pe locul doi cu mine, în viață, nu neapărat aici, la Vocea României?!”.

Tudor Chirilă îi va face o propunere lui Brenciu: „Horia, hai să luăm două microfoane, să cântăm cu puștiul ăsta My way!”. Cum va fi momentul celor doi antrenori care vor urca pe scenă și vor cânta alături de concurent, vedem în această seară, la Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită de la 20:30, pe PRO TV și în avans pe VOYO.

Recomandări INTERVIU Jurnalista din Afganistan care a dezvăluit valul de sinucideri în rândul femeilor după venirea talibanilor: „Nu au de ales în ce privește felul în care vor trăi”

Smiley a lansat piesa „Oameni”

Smiley a lansat „Oameni”, o piesă-manifest despre toți oamenii, dar mai ales despre fiecare om în parte și despre rolul esențial care transformă pe oricine în cineva important, însemnat, demn de respect și apreciere.

„Am scris o piesă despre oamenii din viața noastră pe care parcă nu-i vedem, deși ei contează atât de mult pentru bunul mers al lucrurilor din viețile noastre și fără de care lumea chiar nu ar mai fi la fel. Am făcut piesa în timpul unei tabere de creație muzicală din februarie și îmi doresc mult să o lansez ACUM, când mi se pare un moment atât de potrivit pentru a ne opri din goana zilnică, din pititul pe după ecrane, din judecățile de valoare care curg în cascadă, din ura care a luat locul iubirii cu tot felul de scuze, din neglijența pentru esență și preocuparea pentru aparență.”, declară Smiley.

Videoclipul piesei „Oameni”, regizat de Iulian Moga, reprezintă o premieră absolută pentru piața de video din România, pentru că a fost filmat în mai puțin de 5 secunde, mai exact în 4,8 secunde, cu o cameră de filmat de superviteză.

„Clipul este fantastic, a ieșit senzațional! Felul în care este filmat, adică în doar câteva secunde, dar atât de pline, de muncite, de încărcate de pregătiri, de dinamică, este de fapt fix ca metafora și mesajul întregii piese. Într-o frântură de goană pe stradă de câteva secunde se ascund de fapt sute de chipuri pe lângă care trecem nepăsători, cu ochii în jos, preocupați doar de noi și care ne fac prin contribuția lor drumul bun și normal. Către ei trebuie să ridicăm privirea, să zâmbim, să salutăm, să mulțumim, să îi facem pe toți, dar de fapt pe fiecare în parte, să conteze și în ochii noștri, nu numai în tabele cu cifre și rezultate sau în evidențele reci ale unor superiori.”, povestește Smiley despre videoclipul piesei „Oameni” care este și primul din România filmat în decorul celebrei serii la nivel mondial Wednesday, alături de Alexandra Căplescu, una din artistele care au dublat-o pe Wednesday Addams în film, dar și de îndrăgitul actor Alex Bogdan, cunoscut pentru rolurile satirice, care joacă în clip rolul elevului de bani gata, care a fentat școala.