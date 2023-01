Noul sezon plin de adrenalină și experiențe uluitoare îi poartă pe concurenți de-a lungul unui traseu de peste 7.000 de kilometri, care traversează Mexic, Guatemala și Columbia.

O călătorie unică, ce vine la pachet cu cele mai dificile provocări: cele 9 perechi de vedete care se aliniază la start au în față un itinerar pe care trebuie să-l parcurgă fără bani, fără transport și fără cazare.

Despre ce înseamnă supremul test al rezistenței fizice și psihice de la America Express Bruja și Pufeh au vorbit cu entuziasmul concurenților hotărâți să ajungă cât mai departe pe Drumul Aurului, bazându-se pe propriile forțe și pe frumoasa prietenie care îi leagă.

„Eu nu credeam vreodată că o să urc un munte sau că o să fac sport. Nu credeam vreodată că o să leșin la televizor. Sau că o să plâng la televizor. Sunt multe experiențe prin care mi-am depășit limitele. Cumva, eu trăiam într-o bulă și eram foarte liniștit. Am trecut și prin cartiere dubioase”, a povestit Pufeh, cunoscut în mediul online pentru colaborarea cu creatorii de conținut de top Alina Ceușan și Carmen Grebenișan.

„Am auzit și povești groaznice, cu trafic de arme și răpiri. Dar toate astea au făcut parte din experiența locurilor. Dincolo de asta, ne-a plăcut faptul că am întâlnit oameni noi, ne-am făcut prieteni noi, am experimentat lucruri noi, pe care nu credeam nici eu, nici Pufeh că o să le facem vreodată.

Fiecare echipă trece printr-o poveste diferită și, atunci când ne strângem și povestim lucrurile astea, e extraordinar de interesant”, a declarat Bruja, artista de muzică rap, care a avut colaborări cu nume precum Liviu Teodorescu, Macanache, Connect-R și Irina Rimes.

„Experiența asta înseamnă adrenalină”

O altă echipă cu un vibe cool și fresh care a acceptat provocarea America Express este cea alcătuită din muzicianul Jean Gavril și fratele lui, Dinu. Artistul care a debutat pe scena muzicală în 2014 și care s-a remarcat datorită unor piese proprii, dar și prin câteva colaborări de succes cu Feli a ales să pornească pe Drumul Aurului alături de cel în care spune că are încredere deplină. ”Eu și fratele meu ne înțelegem bine și ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt”, spune Jean.

„Experiența asta înseamnă adrenalină la maximum zi de zi… Nici foame nu mai simțim. Se poate întâmpla orice, oricând! Dar eu cred că secretul este să te și bucuri de această aventură. Pentru că dacă ești foarte competitiv și te gândești doar să ieși primul, pierzi exact esența. Iar sentimentul trăit la America Express este exact cum mi-am imaginat.

De-asta suntem recunoscători și am încercat să înțelegem cât mai bine experiența asta, ca s-o putem povesti mai departe, pentru că nu o s-o uităm toată viața”, a spus Jean Gavril. ”Show-ul acesta este cât se poate de real. Când e vorba de muncă e muncă. Când e vorba că nu mănânci, nu mănânci. Când e vorba că n-ai unde să dormi chiar n-ai unde să dormi”, a punctat Dinu.

”Da, totul e pe bune. Nu doresc nimănui să simtă foamea așa cum am simțit-o noi și senzația că n-ai unde să dormi noaptea și că s-ar putea să rămâi pe străzi. E ceva prin care n-am mai trecut. Unde mai pui că aici, băieții răi chiar sunt răi. Așa că am fost sfătuiți să avem grijă. Ni s-a spus că nu e bine să-i privești în ochi, pentru că ei se simt cumva provocați”, l-a completat Jean.

