Incredibil unde voia să facă nunta Adelina Pestrițu! Departe de țară, doar cu nașii și câțiva amici

Adelina Pestrițu a oferit noi detașlii despre nunta sa cu Virgil Șteblea. Aceasta a mărturisit, pe blogul său, că inițial și-a dorit să facă nuntă în Maldive.

„Noi deja am început pregătirile și în proporție de 70% știm exact cum va arata totul pentru că de mai bine de un an jumătate se povestește în familia noastră despre marele eveniment. Ca orice viitoare mireasă am emoții și mă gândesc să fac ca totul să iasă perfect…

…În urmă cu câteva luni am fost tentați să ne facem nunta în Maldive cu câțiva prieteni apropiați și nașii pe plajă, dar ne-am gândit că ar fi păcat să fugim de ceilalți oameni care ne sunt dragi și și-ar dori să ne însoțească la biserică și la restaurant în cea mai importantă zi din viață noastră de cuplu. Astfel am hotărât să rămânem pe meleagurile noastre și să petrecem lângă toți cei care ne admiră și pe care îi apreciem!”, a spus Adelina Pestrițu.



Vedeta a vorbit și despre cele două rochii de mireasă pe care le va purta:

„Așadar, am decis în felul următor:

1. Pentru rochia din prima parte a zilei, mai exact pentru momentul religios și câteva poze după, aleg să port o rochie voluminoasă, de prințesă, cu foarte multe detalii prețioase.

Unul dintre preoții care ne va cununa ne este și prieten drag, ne vizitează des pentru slujbe la domiciliu și este foarte bucuros să ne cunune, după ce anul trecut a botezat-o pe micuța nostră, Zeny.

Pe lângă dânsul, vor mai fi și alți preoți care vor ține slujba, așa că decența trebuie să fie acasă la ea. Nu voi avea un decolteu adânc, nici nu va fi scurtă. Ambele vor fi lungi până în pământ. Nu concep să am o rochie scurtă, chiar în ziua nunții!

2. Pentru petrecere, cea de a doua rochie va fi la fel de strălucitoare, însă ceva mai mulată și mai decoltată. Va avea câteva elemente care vor pune siluetă în evidența.

M-am tot gândit dacă să optez pentru altă culoare decât alb, dar nu pot vedea ziua nunții fără rochie albă de mireasă. Peste alte tradiții putem trece cu vederea în 2019, dar albul chiar este pentru această zi”.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

