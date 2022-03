De-a lungul timpului, vedeta s-a confruntat cu multe situații în călătoriile sale. Într-un interviu pentru Playtech, INNA spune că se teme de cutremure și și-a adus aminte de un episod care care a speriat-o când se afla în Mexic. În urmă cu 10 ani, artista a fost evacuată din hotel și a stat pe stradă până când situația s-a calmat.

„Cred că mai toți cei pe care îi cunosc se tem în egală măsură de astfel de calamități. Probabil cutremurele sunt și mai scary, mai ales dacă au magnitudine mare.

Acum 10 ani în Mexic am experimentat un cutremur de 6.6 grade pe scara Richter. A fost puțin înfricoșător, pentru că evident, s-a întâmplat din senin, am fost evacuați din hotel, am stat pe stradă, dar în scurt timp, ne-am întors în camere și totul a fost ok”, a declarat INNA, pentru Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Totul merge foarte bine și sunt recunoscătoare”

Deși a fost o perioadă grea pentru toți artiștii din cauza pandemiei de coronavirus, vedeta susține că totul îi merge foarte bine. INNA este recunoscătoare pentru tot ce i s-a întâmplat bun în viață până acum, iar atunci când nu este pe scenă, ea este în studio, unde înregistrează noi piese.

„Totul merge foarte bine și sunt recunoscătoare din acest punct de vedere. Am și concerte din când în când în țările în care sunt posibile evenimentele, fac ședințe foto, videoclipuri, sesiuni la studio, înregistrez și compun piese noi, călătoresc. Chiar în acest moment sunt la Londra unde am o sesiune muzicală cu producători și compozitori internaționali”, a mai spus artista pentru sursa mai sus menționată.

De asemenea, INNA este foarte preocupată de imaginea ei ca artist, astfel că are o întreagă echipă care o ajută să aibă o imagine impecabilă.

„Lucrez constant alături de echipa mea pentru ședințe foto, videoclipuri și pentru diverse proiecte pe care le am. În plus, este o preocupare constantă pentru mine să fiu updated, să caut piese vestimentare care mi se potrivesc, să încerc diverse lucruri. De fapt, este mai mult decât o preocupare, este o pasiune”, a spus INNA.

FOTO: Andrei Via

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin, criză de nervi din cauza Ucrainei! HALUCINANT ce ieșire a avut

Observatornews.ro Putin și-ar fi mutat familia într-un "adăpost nuclear" din Siberia, în timp ce Rusia bombardează Ucraina. "Asta e adevărata lui familie"

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Dezastru pentru fiul unui oligarh rus apropiat de Putin! Pentru războiul din Ucraina plăteşte un tânăr de 22 de ani: ce i se întâmplă azi

PUBLICITATE O singură aplicație, mai multe numere de telefon, totul disponibil online