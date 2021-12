INNA, înlocuită la „Masked Singer” cu Irina Rimes. Ce se întâmplă în emisiunea de la PRO TV

Momente de tensiune astăzi la „Masked Singer România”, Pavel Bartoș le va da tuturor vestea șocantă: unul dintre detectivi a dispărut. „Opriți muzica, opriți aplauzele, opriți planeta. La Masked Singer România se poate întâmpla orice, pregătiți-vă să fiți șocați”, le-a spus Pavel Bartoș tuturor celor prezenți.

Planul răzbunării Papagalului continuă, după ce a fost eliminat, demascat, iar șansele lui de a ajunge câștigător au fost anulate: „Credeați că ați scăpat de Papagal, mare greșeală, răzbunarea mea abia acum începe. V-am răpit membrul cel mai de preț al juriului, cea care se laudă că m-a descoperit și sunt pus pe rele. Dar da, puteți să o răscumpărați. Cu ce preț?

De când am fost scos din concurs, nu am dormit o noapte, am tras cu urechea, am spionat tot ce se întâmplă în culise, am adunat informații importante despre celelalte măști și v-am pregătit câte un plic cu secretele cele mai de preț ale vedetelor rămase în concurs. Acesta este prețul răscumpărării: deschideți pe rând fiecare indiciu oferit de mine și să-i demascați pe toți”, le va spune Papagalul înainte ca mesajul lui video să se distrugă.

Supărat că a fost scos din concurs și demascat, Papagalul își dorește ca detectivii să afle identitatea tuturor vedetelor mai repede. Pentru a duce la bun sfârșit misiunea și a-și recupera colega, cei trei detectivi și-au adus întăriri.

Se știe că Alex Velea a fost Papagalul la „Masked Singer România”.

Irina Rimes îi ține locul INNEI la „Masked Singer România”

La masa detectivilor se va așeza Irina Rimes, cea care a dat viață uneia dintre cele mai iubite măști din primul sezon. Cum se va sfârși planul malefic al Papagalului, dar și ce vedetă își va da masca jos, vedem astăzi, de la ora 21.30, la PRO TV.

