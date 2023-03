Călătorește mereu dintr-un colț al lumii în altul, astăzi e în Barcelona, mâine – în Mexic sau Miami și apoi, după o perioadă, revine în România. INNA susține concerte în multe orașe, merge și la evenimente private, dar de fiecare dată reușește să îmbine utilul cu plăcutul.

Dacă se află într-o destinație exotică, mereu profită de soare, de vremea bună, și se relaxează la piscină. Așa a făcut recent, căci a apărut în costum de baie. Cântăreața și-a arătat silueta tonifiată într-un costum de baie din nouă piese, negru.

Fanii nu au ratat ocazia și i-au făcut complimente româncei: „Anii trec, dar tu pare că nu te schimbi. (…) Frumoasă fotografie! (…)

Ești tare frumoasă! (…) Superbă”, sunt câteva dintre comentariile fanilor la fotografia INNEI de aproape 40.000 de like-uri pe Facebook.

Cum se menține în formă INNA

În vârstă de 36 de ani, INNA se bucură de succes atât pe plan național, cât și internațional. E una dintre cele mai iubite cântărețe, una care face furori la fiecare apariție. A mărturisit pentru revista VIVA! care e secretul siluetei sale.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație.

Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a explicat cântăreața originară din Mangalia.

Totodată, ea a povestit și cum arată o zi din viața ei de artist. „Nicio zi nu seamănă cu cealaltă însă de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte. Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte (pentru că, din fericire, au reînceput) și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai declarat ea pentru viva.ro.

Dincolo de cariera ei, INNA e logodită cu cântărețul Deliric. Pe 3 ianuarie a fost cerută în căsătorie cu un inel impresionant cu diamante. Cei doi au apărut în public împreună în 2020, până atunci preferând să își țină relația departe de ochii curioșilor.

