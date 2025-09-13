Artista nu și-a putut ascunde emoțiile atunci când și-a revăzut colegii, pe care i-a îmbrățișat, și când a intrat din nou în sala de clasă unde și-a petrecut o parte din adolescență. Cu zâmbetul pe buze, dar și cu lacrimi în ochi, Andra a povestit ce a simțit la această întâlnire de suflet la Liceul A.D. Xenopol, economic 3.

Andra, emoționată la liceu

„Am retrăit emoția anilor de liceu. Au trecut 20 de ani de când am terminat, și parcă totul a fost ieri… Ce bucurie să-mi revăd colegii și o parte dintre profesorii dragi! Mi-a fost dor de ei și de atmosfera aceea unică, pe care doar liceul o poate avea. Întâlnirea de azi a fost un dar pentru suflet.”, a scris artista pe rețelele sociale.

Andra s-a arătat extrem de atașată de acea perioadă a vieții sale și a ținut să mulțumească profesorilor care i-au fost alături și care au contribuit la formarea ei. Momentele de revedere au fost presărate cu îmbrățișări, fotografii și amintiri depănate alături de colegii care i-au fost ca o a doua familie în anii de liceu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Reuniunea a fost marcată de emoție, dar și de voie bună. Artista a mărturisit că își dorește să repete această experiență și să rămână aproape de foștii colegi, chiar dacă timpul și cariera au purtat-o pe drumuri diferite.

Fanii ei au și reacționat pe Facebook. „Întâlnire frumoasă cu colegii din liceu,de-acum 20 de ani.! Mulți ani înainte! O zi superbă cu Succes!”, a scris cineva. „Foarte frumos!!Și a strâns in brate colegii si i-a pupat cu inima deschisa si se vede ca este bucuroasa si emoționată de revedere!!👏👏”, a comentat altcineva.

Cariera de succes a Andrei

Andra Măruță, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră impresionantă, la care a contribuit masiv tatăl ei. Vedeta povestește cum a ajutat-o acesta la început de carieră și mulți ani după. Andra a făcut dezvăluiri despre cum a ajutat-o tatăl ei în carieră. Fără implicarea acestuia, viața artistei ar fi putut să fie total diferită în ziua de astăzi.

Andra a recunoscut că dacă nu ar fi avut parte de sprijinul tatălui ei, Alexandru Mihai, nu crede că ar fi ajuns o cântăreață atât de cunoscută. „Eram un copil… Mie mi-a plăcut să joc fotbal, mi-a plăcut să mă joc și cu păpușile, mi-a plăcut să merg la cântări. Atâta viață aveam în mine, cred că am fost cel mai energic copil din familie. (…)

Eu mi-am dorit. Trebuie să îți și dorești. Să și muncești pentru asta. Mi se pare că nu e suficient să fie doar talent, iar eu nu pot să spun că zace în mine chestia asta. Că îmi place să muncesc, dar am avut un tată extraordinar, îl am, care și în ziua de astăzi spune: «Ce piesă scoți? Dă vocea un pic mai tare și un pic de efect».

Adică tot se implică și când zic să mă lase. Dar să știi că tata știe. Datorită lui am ajuns astăzi aici pentru că dacă nu, cine știe unde eram, cântam probabil tot în Câmpia Turzii. El este cel care mi-a schimbat viața. A fost un pic poate prea exigent, dar dacă nu era așa, nu ajungeam aici”, a povestit Andra în podcastul Lucruri Simple, moderat de Horia Brenciu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE