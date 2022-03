Interviu cu Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii Vremea, de la Pro TV. A trecut de la modelling la televiziune: „Am avut câteva contracte în țară și unul în Grecia”

Libertatea: Ai o experiență de 14 de ani în lumea media, în televiziune și în radio. Cum a pornit cariera ta? Când ți-ai dat seama prima oară că vrei să urmezi acest drum?

Iulia Pârlea: Cariera mea a început pe vremea când eram model și agenția m-a trimis la un casting. Respectiva televiziune avea nevoie de prezentator pentru rubrica meteo. Am luat castingul și am mers să iau lecții de dicție cu doamna Ileana Cârstea. Am intrat să prezint știri din sport, până la urmă. Totul s-a întâmplat repede, nu aveam în plan o carieră în televiziune sau radio. Cred că abia după vreo 2 ani mi-am dat seama că ăsta e drumul pe care vreau să merg.

-Acum ai 31 de ani, nu? Așadar lucrezi de la vârsta de…? Ne poți povesti despre primul loc de muncă? Cum a fost?

-Eheee, am avut cândva 31 de ani! În toamnă fac 37. Primul job de prezentator tv l-am avut înainte să împlinesc 23 de ani. Nu știam mai nimic, recunosc! La prima emisie, „norocul” începătorului, nu mi-a mers casca. Prezentam sport, mă chinuam să pronunț corect numele sportivilor străini. Prima oară când am văzut pe prompter: Bastian Schweinsteiger, am zis că leșin!

-Ai cochetat și cu modellingul?

-Da, dar nu a durat mult. Am avut câteva contracte în țară și unul în Grecia. M-am întors în România, am intrat în televiziune, după câteva luni, și am renunțat la modelling.

-Ai lucrat la mai multe televiziuni de-a lungul timpului. Simți că în sfârșit ți-ai găsit locul la Pro TV?

-Da, am lucrat la mai multe televiziuni, am vrut mereu mai mult și am muncit să devin mai bună. Faptul că acum fac parte din echipa Știrilor PRO TV îmi confirmă că toți anii ăștia de muncă nu au fost în zadar. Și să răspund la întrebare: Mi-am găsit locul, dar asta nu înseamnă că mă culc pe-o ureche. Mai am multe de învățat!

-Cum ai primit oferta de a prezenta rubrica VREMEA în cadrul Știrilor Pro TV? Sau ai fost la un casting?

-În ultimii ani, am prezentat știri și nici prin cap nu-mi trecea să fac altceva. Uite că viața m-a surprins! Am fost la un casting, da.

-Pe cine admiri în mod special dintre prezentatorii Știrilor Pro TV? Bănuiesc că îi cunoști de ceva vreme.

-Îi admir pe toți. Și nu o spun din complezență! Se mențin în top de ani buni, asta înseamnă multă muncă.

-Dacă se poate, mi-aș dori să cunoaștem și omul Iulia Pârlea, nu prezentatorul de televiziune. Ce pasiuni ai? Faci mult sport? Ții vreo dietă?

-Sunt un om care iubește să se plimbe, mai ales pe malul mării, căruia îi place să citească, să se uite la filme, să iasă la masă cu prietenii, să călătorească, să schieze. Nu fac mult sport… spre rușinea mea, nu prea fac deloc. Dar vreau să mă apuc cât de curând! Nu țin dietă și nu am ținut niciodată. Încerc să fiu atentă, cât de cât, la ce mănânc.

-Ești fericită acum?

-În momentul ăsta sunt fericită, da! Încerc să nu-mi mai fac griji pentru lucrurile care nu depind de mine. Îi mulțumesc trecutului pentru ce m-a învățat, mă bucur de ce am în prezent și sunt optimistă în ceea ce privește viitorul.

-Ești într-o relație de iubire? Dacă ne poți spune.

-Vă pot spune, nu este secret :)). Nu sunt într-o relație de iubire.

