Mircea Bravo, Costel Bojog, Adrian Cucu, Oana Zara și Cristina Buburuz fac parte din distribuția acestei producții. Regia este semnată de Cristi Ilișuan, regizor cunoscut publicului pentru filme de succes ca „Nuntă pe bani” sau „Moartea în vacanță”, care de această dată îl va avea alături pe Eugene Buică, în calitate de co-regizor.

Filmul are la bază o întâmplare reală din viața lui Mircea Bravo, iar în prim plan se află un grup de vecini a căror viață obișnuită se transformă în iad atunci când Doina, o maniacă a proceselor care se hrănește din conflicte, se mută în clădirea lor.

Ea dorește liniște totală și cheamă poliția la orice zgomot. Și acesta este doar începutul. „Ne bucurăm să facem un nou proiect la Cluj și suntem entuziasmați de aceste săptămâni de filmare care urmează, este o senzație inegalabilă! Abia așteptăm reîntâlnirea cu publicul din sălile de cinema.”, a declarat Mircea Bravo.

Pentru Click, Mircea Bravo a adăugat: „Povestea vecinei este reală, toți cunoscuții mei știu că am avut o perioadă de coșmar când locuiam în aceeași clădire cu ea. Mă bucur că acum pot să râd când îmi aduc aminte și avem material bogat pentru un film de comedie, dar atunci a fost proces după proces, nu am scăpat decât atunci când m-am mutat”.

Recomandări Povestea „haiducului” Vasile Blidaru, trădat de soția unui camarad: „Agenta a luat măsuri”

Imaginea este semnată de Andrei Băltărețu-Iancu, scenografia de Ana Gabriela Lemnaru, ambii la a treia colaborare cu producătorii de la Bravo Films. În calitate de producător executiv este Ioana Băilă.

Lansarea oficială a filmului în cinematografele din România va avea loc în luna octombrie a acestui an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum a devenit Mircea Bravo celebru

Mircea Bravo e celebru în mediul online, el realizează clipuri amuzante. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea și-a spus povestea, dar a făcut dezvăluiri și despre viața personală. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni.

Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Recomandări Televiziunea Română se pregătește să lanseze o emisiune cu Toni Grecu și grupul Divertis. Horia Brenciu se ocupă de producție și va încasa 220.000 de euro de la postul național

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News