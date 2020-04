Interviu exclusiv Buddy Valastro – “Regele Cofetarilor”. “Tata a fost eroul meu și omul care m-a învățat tot ce știu și sunt astăzi”

De Denisa Macovei,

– Îți amintești care dintre torturile realizate de tine a impresionat-o cel mai tare pe soția ta?

– Din câte îmi amintesc, soția mea a fost cel mai mult impresionată de tortul pe care l-am făcut pentru aniversarea ei de 30 de ani. Am reprezentat-o pe pe ea într-un tort de mărimea ei, ceea ce a fost destul de uimitor pentru toată lumea.

– Având o afacere în familie, crezi că îți vor călca pe urme copiii tăi?

– Ei bine, pentru copiii mei îmi doresc ca aceștia să aibă succes în viață și vreau să fie fericiți cu alegerile lor. Bineînțeles că îmi doresc să mă urmeze, dar știu că dacă nu faci ceea ce iubești cu adevărat în viață, nu vei avea niciodată succes. Mi-ar plăcea să-i am alături de mine, dar doar atâta vreme cât pasiunea pentru cofetărie a acestora vine din inimă și simt și ei aceeași bucurie ca cea pe care o simt eu atunci când pregătesc torturi.

– Dacă totuși decid să-ți calce pe urme, care ar fi sfatul tău pentru ei la început de carieră?

– Sfatul pe care l-aș da oricărei persoane care se ocupă cu ceva, la care a visat întotdeauna, ar fi să o facă pentru ea, pentru că e ceea ce își dorește cu adevărat, să o facă din inimă, să nu renunțe niciodată, pentru că lucrurile pe care ți le dorești din adâncul inimii se vor întâmpla. Cred că asta funcționează pentru orice lucru în viață.

– Care dintre probele prin care ați trecut tu și Duff a fost cea mai dificilă și de ce?

– În acest sezon, torturile au trecut la un alt nivel. Formatul din acest an al emisiunii nu a fost despre competiții de patiserie și prăjiturit, ci doar despre torturi, cine poate face cele mai mari și impresionante torturi. Amândoi am pregătit niște torturi uimitoare și sunt convins că telespectatorii vor fi surprinși de “operele” noastre de artă. Pot să zic că toate probele au fost grele, însă proba tortului carusel a fost cea mai complicată. O să vedeți, în una dintre provocări, am lucrat la un tort de carusel suficient de mare încât jurații să-l poată călări. Este un tort, dar mai presus de toate este o plimbare cu caruselul. Abia aștept să vedeți episodul.

– Privind în urmă, care au fost cele mai importante lucruri pe care

le-ați învățat din sezonul trecut și care îți vor fi de folos în acest sezon?

– Probabil că lucrul cel mai important pe care l-am învățat este faptul că Duff e un adversar puternic. Amândoi am învățat că fiecare dă ce-i mai bun din el, ne împingem reciproc limitele și ne străduim să fim cei mai tari.

– Ești Regele Cofetarilor și este interesant de aflat ce te impresionează. Care ar fi tortul pe care vrei să-l mănânci de ziua ta?

– O să râzi, dar în fiecare an, soția și copiii îmi pregătesc un tort de ziua mea. Nu mi-aș dori nici un alt tort din lume. Este făcut de soția mea și de copiii mei și am certitudinea că este făcut din inimă, chiar dacă nu le iese perfect. Rămâne cel mai special tort pe care l-am avut vreodată, iar dacă reușești să vezi frumusețea în orice, atunci vei fi impresionat mereu, motiv pentru care încerc să văd binele în oameni și în ceea ce fac ei, încerc să fiu doar optimist.

– Primul sezon a fost plin de deserturi și torturi fabuloase, sunt sigură că așa va fi și cel de-al doilea. Sunt curioasă, există o rețetă sau un desert pe care îl păstrezi ca armă secretă? Poate cannoli?

– Voi avea mereu o rețetă secretă în mânecă, iar cannoli ar fi probabil una dintre ele. Sunt foarte mândru de ce am reușit să realizăm sezonul acesta eu și Duff, iar dacă se întâmplă ca tortul lui Duff să fie mai bun ca al meu, nu mă veți auzi spunând-o. Nu a fost o bătălie ușoară, o să înțelegeți despre ce vorbesc.

– Ce influență a avut familia asupra pasiunii pentru mâncare și cofetărie? Sau emisiunea „Regele Cofetarilor”?

– Ei bine, aceasta chiar este o întrebare foarte bună. Pentru mine, familia este totul. Tot ceea ce fac este pentru familia mea, fie că vorbim despre soția, copiii mei, părinții, surorile mele sau angajații mei, pe care îi consider, de asemenea, familia mea. Dacă vorbim de “Regele Cofetarilor”, urmărind emisiunea veți descoperi foarte multe trăsături de caracter de-ale mele în fiecare episod, cum ar fi: faptul că nu renunț niciodată, că întotdeauna încerc să-mi depășesc limitele, cred mereu în mine, iar faptul că sunt încrezător este ceva cu care m-am născut. Nu mi-am dat seama când am început proiectul “Regele Cofetarilor” că îi voi inspira pe telespectatori, pentru că așa sunt eu în mod obișnuit. Totuși, asta a devenit cumva misiunea mea, să nu renunț și să încerc să le arăt oamenilor că orice este posibil. Încerc să le dau același exemplu și copiilor mei, vreau să știe că orice e posibil și că nu trebuie să se dea bătuți niciodată, cum și tata a fost eroul meu și omul care m-a învățat tot ce știu și sunt astăzi.

