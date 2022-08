Dan Negru s-a dezlănțuit într-o postare pe Facebook scrisă cu ocazia zilei orașului său, Timișoara. În mesaj, Negru taxează politicienii care au condus urbea de-a lungul timpului, fără să ofere însă vreun nume anume.

„E ziua Timișoarei. N-am plecat niciodată de acolo și de vreo 23 de ani încă mă consider venit in delegație la București. Timișoara e orașul natal al inimii mele… Dacă Timisoara e mai tristă azi e din vina mea, a părinților mei, a rudelor mele, a vecinilor mei…”

Noi am votat in anii ăștia toți păcălicii! Orwell avea dreptate: „un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători nu este victimă, ci complice”. Eu am fost complice!

Dan Negru: