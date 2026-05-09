Ioan Isaiu, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru și film, a murit subit la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. În luna august, acesta ar fi împlinit 57 de ani.

Potrivit Cluj24.ro, actorul se afla la București, unde participa la filmările unui nou proiect, în momentul în care i s-a făcut rău. Totul s-a întâmplat brusc, fără semne care să prevestească tragedia. Se pare că Ioan Isaiu ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

De mai mulți ani, Ioan Isaiu trăia o frumoasă poveste de dragoste alături de Nicoleta, soția lui. Din păcate, deși își doreau foarte mult, aceștia nu au devenit părinți, iar în urmă cu ceva timp, actorul a dezvăluit regretul lui, acela că nu a devenit tată. Cu toate acestea, el nu și-a pierdut speranța și a crezut că, într-o zi, destinul îi va face această bucurie.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea Ioan Isaiu într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

