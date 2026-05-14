Miercuri, miniștrii energiei din UE au discutat, în cadrul unei reuniuni oficiale desfășurate în Cipru, despre dependența tot mai mare a Uniunii de sistemele de stocare produse în China, în condițiile în care extinderea rapidă a energiei eoliene și solare continuă să depășească dezvoltarea infrastructurii necesare pentru stocarea acesteia.

China controlează majoritatea sistemelor de stocare pe bază de baterii în UE

Uniunea Europeană se remarcă prin producția de energie electrică curată, însă infrastructura insuficientă pentru stocarea surplusului de energie regenerabilă alimentează temeri privind blocajele în rețelele electrice, instabilitatea sistemelor energetice și fluctuațiile de preț din întreaga Uniune.

Actuala dilemă a Europei este dacă autonomia verde poate fi obținută fără noi dependențe externe, mai ales după ce șocul provocat de gazele rusești și efectele războiului din Orientul Mijlociu au împovărat finanțele blocului comunitar cu încă 35 de miliarde de euro, în urma perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz.

Companiile chineze controlează deja cea mai mare parte a pieței europene a sistemelor de stocare pe bază de baterii.

Potrivit companiei globale de cercetare de piață Wood Mackenzie, acestea dețin peste 80% din segmentul stocării rezidențiale de energie și aproape 88% din importurile de baterii litiu-ion.

În timpul discuțiilor organizate sub președinția cipriotă a Consiliului UE, miniștrii au recunoscut că bateriile litiu-ion domină piața, însă au susținut și „diverse tehnologii de stocare”.

Mai multe state membre au sprijinit hidrocentralele cu acumulare prin pompaj și soluțiile de stocare termică drept alternative la fel de importante, potrivit unui document consultat de sursa citată.

„Extinderea capacităților noastre de stocare a energiei electrice este un instrument esențial pentru asigurarea stabilității rețelei și pentru furnizarea flexibilității fără combustibili fosili, necesară pentru reducerea și stabilizarea prețurilor la energie pentru toți europenii”, a declarat ministrul energiei din Cipru, Michael Damianos.

Ministrul energiei din Lituania, Žygimantas Vaičiūnas, a afirmat că investițiile în stocarea energiei reprezintă direcția viitorului și a amintit că Vilnius a instalat recent capacități de stocare de peste 1 gigawatt, suficiente pentru alimentarea a aproximativ 750.000 până la un milion de gospodării.

Liderii UE: Stocarea și electrificarea reduc dependența energetică a UE

Liderii UE au evidențiat importanța infrastructurii de stocare ca fundament al tranziției energetice și al creșterii competitivității Uniunii.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, declara la o conferință de anul trecut că 2024 a fost un an record pentru instalațiile de stocare, cu 12 gigawați de capacitate suplimentară, deși aceste niveluri sunt considerate încă insuficiente.

În ansamblu, miniștrii energiei s-au pronunțat în favoarea extinderii capacităților de stocare pentru a menține atât credibilitatea climatică, cât și competitivitatea industrială, în condițiile în care UE urmărește să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Pentru a avea șanse de reușită, pe lângă modernizarea rețelelor electrice, va fi esențială și electrificarea transporturilor și a industriei.

Totuși, această orientare către electrificare nu va fi lipsită de dispute politice. Comisia Europeană și agențiile UE urmăresc o coordonare supranațională mai puternică, în timp ce multe guverne naționale continuă să își protejeze suveranitatea energetică.

Astfel, Suedia a anunțat recent că oprește proiectul unui nou cablu electric către Danemarca. Stockholm respinge propunerea Comisiei Europene de a folosi veniturile provenite din taxele de congestionare a rețelelor electrice pentru modernizarea infrastructurii energetice a UE.

„UE nu ar trebui să primească banii suedezi din energie electrică. În acest moment, Bruxellesul nu ne ascultă. De aceea am oprit planurile pentru noi cabluri de export al energiei electrice”, a declarat pe 11 mai ministrul suedez al energiei, Ebba Busch.

Damianos, care acționează în prezent ca mediator în cadrul președinției cipriote a Consiliului UE, a afirmat miercuri că măsurile coordonate între statele membre și accelerarea electrificării sunt esențiale pentru reducerea riscurilor asociate dependenței UE de combustibilii fosili importați.

Stocarea energiei, sector industrial strategic

În cadrul discuțiilor din Cipru, miniștrii au calificat stocarea energiei drept un sector industrial strategic și au făcut referire la Legea privind industria cu emisii zero (NZIA), adoptată în 2024, menită să stimuleze producția internă de tehnologii curate, inclusiv a sistemelor de stocare.

Aceasta reflectă reacția UE la dependența tot mai mare de China în domeniul bateriilor și la presiunea concurențială generată de Legea de reducere a inflației din Statele Unite, dar și eforturile Uniunii de a-și crește competitivitatea, promovate de fostul premier italian Mario Draghi.

Analiștii consideră că Europa și-ar putea reduce dependența strategică de China în domeniul energiei curate, însă este probabil nerealist ca Beijingul să fie înlocuit complet din întregul lanț de aprovizionare în următorii zece ani.

Ei susțin că obiectivul realist al UE este mai degrabă reducerea selectivă a riscurilor decât independența totală.

„Deși investițiile companiilor energetice chineze au scăzut semnificativ de la sfârșitul anilor 2010, iar investițiile directe chineze în străinătate sunt analizate mai atent, moștenirea implicării Chinei în sistemul energetic continuă să persiste”, se arată într-un raport al Institutul UE pentru Studii de Securitate.

Recent, Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin pentru România, în valoare de 150 de milioane de euro, destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice. Măsura, notificată de autoritățile române, urmărește instalarea unor sisteme de stocare de cel puțin 2.174 MWh până la 31 decembrie 2030.

