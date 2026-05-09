Ultimele apariții

Printre cele mai recente apariții ale sale s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

Actorul Ioan Isaiu a fost o prezență constantă și apreciată atât pe scena teatrului, cât și în producțiile cinematografice și de televiziune din România.

Popularitatea sa a explodat în anii 2000, fiind unul dintre protagoniștii serialelor românești, producții difuzate la televiziunile naționale și urmărite de milioane de români.

Cele mai importante producții în care a jucat

Ioan Isaiu a devenit un nume de referință în special prin colaborările cu MediaPro Pictures și Acasă TV:

Numai iubirea (2004) – Primul succes major; a interpretat rolul lui Dan, un personaj care a cucerit publicul din România.

– Primul succes major; a interpretat rolul lui Dan, un personaj care a cucerit publicul din România. Lacrimi de iubire (2005) – A jucat rolul lui Mihai, consolidându-și statutul de actor de top în telenovelele românești.

– A jucat rolul lui Mihai, consolidându-și statutul de actor de top în telenovelele românești. Iubire ca în filme (2006) – Unde i-a dat viață personajului Bogdan Ștefan.

– Unde i-a dat viață personajului Bogdan Ștefan. Aniela (2009) – Primul serial de epocă românesc, unde a interpretat rolul lui Mitruț.

– Primul serial de epocă românesc, unde a interpretat rolul lui Mitruț. Iubire și Onoare (2010) – Un alt proiect de anvergură unde a avut o interpretare remarcabilă.

– Un alt proiect de anvergură unde a avut o interpretare remarcabilă. Îngerașii (2008) – Un rol într-o comedie romantică, demonstrându-și versatilitatea.

A interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001, revenind în instituție începând cu anul 2017.

De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Ioan Isaiu, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru și film, a murit subit la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. În luna august, acesta ar fi împlinit 57 de ani.



