De Denisa Macovei,

Dacă pe parte de haine Ioana a ales o ținută lejeră, care să fie în stilul punk, dress code-ul evenimentului, dar care nu a diferit cu mult față de ceea ce poartă ea zilnic, atunci când a venit vorba de make-up și păr, lucrurile au stat diferit. „M-am sfătuit cu o prietenă care e în domeniu și am zis că nu am cu să dau greș. Am încercat să mă îmbrac cât mai lejer, să mă simt bine și comfortabil. Cred că despre asta e vorba la o petrecere de genul ăsta. Asta a ieșit”, ne-a povestit soția lui Ducu Ion, mărturisindu-ne că atunci când a venit de la salon acasă, cei doi băieți ai cuplului au rămas de-a dreptul șocați și abia și-au recunoscut mama.

„M-au văzut băieții acasă și i-am zis tatălui lor să-i anunțe înainte că voi fi puțin diferită față de cum mă știu ei. Au fost foarte entuaziasmați. Voiau să-mi pună mâna, unul pe păr, altul pe buze, altul la ochi. Nu înțelegeau exact ce se întâmplă. M-au întrebat: „mami, dar de ce ai creastă?”. S-au distrat foarte tare”, ne-a spus amuzată Ioana.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu

GSP.RO Ilie Năstase l-a făcut praf pe Iohannis după ce a aflat că vrea să-i retragă decorația

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2019. Berbecii pot deveni mai înțelegători cu cei din jur