Actrița a spus care sunt problemele de la Teatrul Ion Creangă din București, după ce mai mulți colegi și-au dat demisia în ultima perioadă.

„Deja sunt trei colegi care în acest an și-au dat demisia de la teatru. Pot spune că toți au plecat în alte părți. Ultimul care a renunțat, persoană publică, nu era mulțumit de rolul pe care îl primise de la un regizor care nici măcar nu știu dacă are studii în domeniu. Este o colegă de la noi din teatru”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Fanatik.

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol a continuat dezvăluirile și a spus ce salariu primea în urmă cu mai mulți ani. Actrița lucrează la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Ioana Ginghină se plânge că la teatrul unde joacă nu există empatie pentru actori.

„În momentul acesta, cel puțin la noi în teatru, nu mai există empatie pentru actori. Nici pentru tineri și nici pentru cei care au o anumită vârstă. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de 21 de ani cu carte de muncă, 23 cu anii în care am fost colaborator.

„Mai erau și amenințați că dacă mai pleacă (în turnee, ca independenți) îi dă afară”

Față de acum 20 de ani, salariile la stat au crescut considerabil. Ca să înțelegeți cât eram plătită, vă fac un echivalent. Eu bonei îi dădeam mai mulți bani decât luam eu de la teatru. Salariul era de 1.200 de lei. Dar asta nu înseamnă că eu m-am lăsat de teatru.

Bucuria unui actor vine și din altceva, din întâlnirea cu un regizor bun, empatia unui director atunci când ai un proiect la televiziune. Nu doar din cauza banilor. Tinerii de aceea au plecat, că nu erau lăsați să facă bani din altceva, nu erau înțeleși. Mai erau și amenințați că dacă mai pleacă (în turnee, ca independenți, n. red.) îi dă afară”, a mai spus actrița.

Ioana susține că alte colaborări ale actorilor nu au de ce să afecteze Teatrul Ion Creangă. „Pe teatru nu îl costă (ca un actor să aibă și alte ocupații, n.red.), pe manager, că aici e toată chestia, iar nu îl costă, iar asta pentru că banii vin de la stat, vin de la primărie. Dar în momentul când vorbești de stat, ești la mâna unui om care te poate înțelege sau nu. Ba chiar poate încerca să mai și dezbine atunci când se simte amenințat”, a mai completat vedeta.

Cove este director al Teatrului Ion Creangă din București din anul 2019, însă Ioana Ginghină susține că acesta nu a rezolvat prea multe de când a venit la conducere.

„Ne-a fost luată sala pentru renovări acum vreo 14 ani și nu este gata nici în ziua de azi, dar înainte de managerul de astăzi, respectiv, Cove, a fost altul care reușea să se descurce. Jucam vara «Rapsodia», mai jucam în diverse altele. Acum însă, suntem un teatru foarte mic, nișat doar pe 0-3 ani sau 0-6 ani. Avem o sală foarte mică și face lucruri foarte mici (n.r. – râde). Din toate punctele de vedere”, a precizat actrița de la Teatrul Ion Creangă.

„Contractele noastre sunt foarte greu de rupt”

„Cove este director de patru ani. Că e Cove sau altcineva, ideea e că în acest moment nu există empatie față de tineri, în primul rând, dar nici față de ceilalți mai vechi. De ceva timp mai mult sunt amenințări – dacă vrei, dă-ți demisia – am auzit aceste vorbe mai mult ca niciodată în ultimul timp. Contractele noastre sunt foarte greu de rupt și atunci se mizează pe cine are orgoliu, pleacă singur, de nervi.

Managerul spune – nu te las să faci proiectul ăla, pentru că trebuie să vii la aceste repetiții. Și la un moment dat toți renunță, că nu au încotro”, a mai spus Ioana Ginghină.

„Regizorul efectiv ne înjura, ne spunea că ne calcă pe cap”

Actrița a povestit că regizorul se comporta foarte urât cu ei și nu a fost luată nicio măsură în acest caz.

„Eu am lucrat acum doi ani la un spectacol și regizorul efectiv ne înjura, ne spunea că ne calcă pe cap. Cum să mergi la repetiții în astfel de condiții. Cu toate astea am dus la bun sfârșit totul, dar am mers și i-am spus managerului despre asta.

Dar, ce, crezi că regizorul nu a mai fost pus să regizeze altă piesă la noi la teatru?! Ei, da! Eu nu am mai fost distribuită, pentru că știau că nu tac, dar au fost alții. Eu dacă eram manager nu mai lucram niciodată cu el! Am fost și ne-am plâns toți, nu doar eu!”, a încheiat Ioana Ginghină, potrivit Fanatik.

