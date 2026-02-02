Ioana Ginghină a făcut noi mărturisiri emoționante despre relația cu fostul său soț, Alexandru Papadopol, și despre impactul pe care absența acestuia îl are asupra fiicei lor, Ruxandra. Invitată recent într-un podcast, actrița a vorbit deschis despre un episod care a durut-o profund: un moment important din viața adolescentei la care tatăl ei nu a fost prezent.

Cei doi actori au format, ani la rând, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. S-au cunoscut pe platourile de filmare, au jucat împreună în seriale de succes și au părut mereu o familie unită. În anul 2019 însă, mariajul lor s-a încheiat oficial, iar fiecare și-a refăcut viața alături de alt partener.

Deși timpul a trecut, iar rănile s-au mai estompat, Ioana Ginghină recunoaște că relația dintre ea și Alexandru Papadopol rămâne tensionată. Cel mai greu de acceptat pentru actriță nu este despărțirea în sine, ci faptul că fostul ei soț ar lipsi frecvent din viața fiicei lor.

Alexandru Papadopol, absent de la vernisajul fiicei lui

În cadrul podcastului, vedeta a povestit despre un eveniment important pentru Ruxandra – un moment pe care orice părinte și-ar dori să-l trăiască alături de copilul său – la care actorul nu a fost prezent. Ioana Ginghină a mărturisit că astfel de situații o afectează profund, mai ales pentru că vede dezamăgirea din ochii fiicei sale.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. – soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea.

Actrița a subliniat că încearcă să mențină un echilibru și să nu își influențeze copilul împotriva tatălui, însă realitatea este greu de ignorat atunci când promisiunile nu sunt onorate.

În ciuda acestor dificultăți, Ioana Ginghină rămâne concentrată pe creșterea și echilibrul Ruxandrei, asumându-și rolul de părinte prezent și implicat. Actrița demonstrează încă o dată că, dincolo de lumina reflectoarelor, cea mai importantă misiune a sa este aceea de mamă.

