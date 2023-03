Invitată la emisiunea Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată”, Ioana Ginghină a vorbit fără rețineri despre divorțul de Alexandru Papadopol, dar și în ce relații a rămas cu acesta după despărțire. Se pare că actorul vine la fosta lui soție pentru a-i cere sfaturi legate de femeile care apar acum în viața lui.

„Mă întreba de anumite decizii pe care să le facă în viața lui personală, legate de femeile din viața lui. I-am zis, dacă tu ai plecat din căsnicie să te distrezi, atunci distrează-te”.

După ce s-a despărțit de Ioana Ginghină, Alexandru Papadopol a avut o relație cu Adriana Titieni. Actrița nu a sunat-o niciodată să îi ceară socoteală acesteia, dar nici fostul ei soț nu a adus-o în discuție.

„Dacă îmi zicea, «păi, nu știu, uite e mai creață decât tine și îmi place mai mult», păi eu nu muream de ciudă. Mă duceam să o tund pe biata femeie. Dacă am avut să mă bălăcăresc, cu cineva, să fie doar între mine și Alexandru. Nici Adriana nu a primit nici măcar un telefon vreodată. Mie mi s-a spus că și de Jennifer Lopez s-a plictisit cineva”.

Când a divorțat de tatăl fiicei sale, actrița a suferit enorm, însă a reușit să treacă peste când l-a cunoscut pe Cristi Pitulice, cel care îi va deveni soț în acest an. Alexandru Papadopol spunea că nu mai este fericit alături de Ioana Ginghină, astfel că aceasta a fost de acord cu separarea. „Atunci totul durea foarte tare. Dacă soțul își dorește să fie cowboy, așa cum mi-a spus el mie, atunci nu ai ce să îi faci. Lasă-l să fie cowboy!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu mai e de mult cu Adriana. A dispărut din peisaj”

Recent, Ioana Ginghină spunea că Alexandru Papadopol, fostul ei soț, nu mai formează un cuplu cu Adriana Titieni. Actrița nu a dorit să vorbească despre viața amoroasă a fostului partener.

„Ce parteneră? Ha, ha. Nu mai e de mult cu Adriana. A dispărut din peisaj, din păcate. Nu știu dacă e altcineva acum, asta trebuie să îl întrebați pe el. Adică știu, dar mai bine îl întrebați pe el. Nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că nu e domeniul meu și chiar nu mai vreau să intru în nicio discuție, nici acasă, nici cu voi”, a declarat vedeta pentru WOWbiz.ro.

Recomandări Fostul ministru al justiției Tudorel Toader cere „daune morale de 2 milioane de lei”, negând orice legătură cu o lege care a înfuriat societatea

Ioana Ginghină se recăsătorește

În acest an, Ioana Ginghină se va căsătorit cu Cristi Pitulice, bărbatul cu care a început o relație după divorțul de Alexandru Papadopol.

„Eu acum prin ce trec… un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta.

Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă. Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc.

Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă. Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul. Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie.

Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că am avut tot soiul de experiențe foarte frumoase.

Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit Wowbiz.

GSP.RO „M-a înșelat cât timp mama era pe moarte”. Vedeta a răbufnit după ce un fan a pus-o la colț pentru că a decis să divorțeze

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro GESTUL făcut de Camilla în timpul vizitei la Berlin! Imaginile care arată cât de NEFERICITĂ e soţia Regelui Charles

Viva.ro Primele imagini cu Andreea Antonescu și fiica ei nou-născută. Ce nume neobișnuit a ales artista pentru micuță

Observatornews.ro Vremea 3 aprilie - 1 mai 2023. Nou val de frig cu ploi, lapoviță, ninsori și vânt puternic, săptămâna viitoare

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

FANATIK.RO Unde se află fântâna cu puteri miraculoase din România. Localnicii spun că vindecă orice boală

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Dan Negru, mesaj acid după cazul Ana Morodan. Ce a transmis prezentatorul TV

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2023. Balanțele pot fi dezamăgite de unii dintre prieteni sau rude, dar este o dezamăgire rezultată din așteptările lor

PUBLICITATE Află ce înseamnă moda circulară și cum poate deveni un mod de viață