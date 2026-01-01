În ultima perioadă, publicul a văzut-o pe Ioana Ginghină în mai multe clipuri video în care dansează într-o manieră provocatoare, purtând ținute îndrăznețe. Postările au atras atât aprecieri, cât și comentarii critice, însă ea nu s-a lăsat descurajată și a ales să se concentreze pe evoluția ei personală.

Ioana Ginghină și pasiunea pentru dans

Actrița a trecut de-a lungul timpului prin experiențe dificile, dar și prin momente pline de satisfacții, fără să renunțe vreodată la dorința de a se dezvolta. În 2025, și-a descoperit pasiunea pentru dans, pe care a început să o trateze cu seriozitate, ducând-o la un nivel mult mai profund decât un simplu hobby. În filmulețele recente publicate pe rețelele de socializare, vedeta apare dansând senzual, uneori folosind un scaun ca element de coregrafie, asumându-și pe deplin stilul ales și mesajul transmis.

Ioana Ginghină spune că dansul a ajutat-o să își descopere latura cea mai feminină și încrezătoare, fiind mândră atât de progresul său, cât și de curajul de a ieși din zona de confort la final de 2025. „2025 – anul în care m-am apucat de dans. Unii au spus că e o prostie. Alții că am înnebunit.

Puțini m-au întrebat ce simt eu. Ei bine, simt eliberare. Simt că mă pregătesc, cu disciplină, ca un profesionist al scenei. Simt evoluție, forță și încredere. Mă simt frumoasă. Mă simt sexy. Și da – mă simt cea mai frumoasă și cea mai sexy versiune a mea. 💃✨”, a declarat Ioana Ginghină, pe rețelele de socializare.

Răspuns pentru cei care o critică

Ioaan Ginghină a explicat de ce se expune în acest fel. „Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea.

Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a spus Ioana Ginghină pentru Spynews.ro.

„M-a mai surprins și că lumea îmi zicea «Cum te expui?», dar am fost mirată. Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun? Adică dacă tu n-ai învățat până acum cum mă expun, iartă-mă, dar de ce mă urmărești? Asta mi se pare incredibil.

Vezi o persoană care a pozat în Playboy și o întrebi cum te expui sau ce o să zică fata asta? Fata mea are aproape 18 ani, e și ea asumată, că na, a avut-o pe maică-sa în casă ca exemplu, și vreau să spun că m-am expus toată viața. Nu mi se pare așa o chestie wow că mă expun”, a mai zis Ioana Ginghină.

