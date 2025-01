La acest început de an, Ioana Grama a ales să plece în vacanță în Seychelles, acolo unde a petrecut trei zile de neuitat. Iar fanii celebrei influencerițe au fost încântați de fotografiile și filmulețele pe care ea le-a postat în mediul online.

După ce și-a anunțat urmăritorii că va petrece trei zile în Seychelles, Ioana Grama a început să posteze și imagini din locația de vis pe care a ales-o. Iar jurnaliștii de la Spynews au aflat și cât a costat-o cazarea pe tânără.

Potrivit sursei citate, pentru cele trei zile de cazare, Ioana Grama ar fi plătit 25.553 de lei! Adică aproximativ 5.000 de euro, o sumă uriașă pentru un român de rând.

Fanii au reacționat imediat

Printre „dotările” pe care le-a avut camera aleasă de influenceriță se află și o piscină incredibilă: tavanul camerei a fost înlocuit cu un bazin de înot. „Asta numesc eu living room with a view”, a scris Ioana Grama pe Instagram, în dreptul postării care a adunat peste 21.000 de like-uri în doar câteva ore.

Așa cum era de așteptat, internauții au început să comenteze în dreptul postării, cei mai mulți fiind impresionați de clipul video pe care Ioana Grama l-a arătat pe internet.

„Acum înțeleg de ce costă 11.000 de lei pe noapte”, „Oficial ai rupt internetul”, „Ceva ireal, ca în filme”, „Am adăugat locația pe lista dorințelor” și „Fabuloasă ca întotdeauna” au fost doar câteva dintre zecile de comentarii pe care le-a primit Ioana Grama pe Instagram.

În imaginile postate pe internet din Insula Desroches, acolo unde și-a petrecut cele trei zile de vacanță, Ioana Grama apare doar alături de fetița ei în vârstă de 5 ani.

„Am zburat pe Insula Desroches. Am ajuns aici cu un zbor intern, operat de hotelul la care stăm. Zborul a durat 35 de minute și am fost în jur de 15 oameni, clienții hotelului. Mi se pare genial faptul că au o pistă de aterizare pe insula asta care este destul de mică, iar bagajele au ajuns de la check in, direct în camerele noastre.

Am explorat insula cu bicicletele și a fost absolut superb. Internetul este foarte prost, ceea ce înseamnă că ne vom bucura de natură și de tot ce ne oferă locul ăsta desprins din povești.

Mersul cu bicicletă este activitatea noastră favorită aici pe insulă. Fiecare avem câte o bicicletă cu inițialele noastre cu care ne deplasăm dintr-un loc în altul. La micul dejun, la plajă, piscină, peste tot mergem cu bicicletele. În prima zi am făcut turul insulei, am vizitat țestoasele, vilele private și ne-am bucurat de partea virgină a insulei”, a scris Ioana Grama pe Instagram.

