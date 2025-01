Foarte multe celebrități din țara noastră, printre care și Cătălin Scărlătescu, au ales destinații calde pentru vacanța de la început de an, însă nu totul a decurs ca la carte, astfel că bucătraul a avut și unele probleme. Asta deoarece a găsit o mizerie de nedescris în Bali, iar prețurile i s-au părut foarte mari.

De o experiență neplăcută a avut parte și Lidia Buble, care se află în vacanță în Vietnam, acolo unde, după ce și-a comandat niște cocktail-uri, a găsit în pahare gândaci!

Dana Rogoz a ales Europa

La polul opus se află însă Dana Rogoz, actriță care nu a ales nicio destinație caldă pentru vacanță, ci a plecat spre nordul Europei. După ce s-a oprit la Viena și Hamburg, Dana Rogoz a plecat spre Copenhaga și Stockholm, având parte de o experiență de neuitat.

„Cam așa am încheiat noi 2024 și am intrat în 2025. Am plecat de dimineață din Montreux, călătorind cu cel mai frumos tren din viața noastră: Golden Pass Belle Epoque. Am continuat spre Lucerna, cu trenul Panorama Express, prin peisaje de basm. Pe seară am ajuns în Zurich, ne-am plimbat puțin pe străduțele luminate de sărbătoare, am luat cina, iar copiii au insistat să ne urcăm și cu funicularul. Apoi ne-am suit în trenul OBB CIV 1181 spre Hamburg, trecerea dintre ani prinzându-ne în cușeta noastră. Revelion în tren! Asta ne-am dorit, pentru ca cei mici să adoarmă când vor ei, în paturile lor, la cald și bine, iar Radu și cu mine să putem ciocni un pahar de vin în liniște.

Bonusul acestei experiențe a fost că în primele 40 de minute din 2025 am văzut pe fereastra compartimentului nostru artificiile din localitățile din Germania prin care treceam. A fost pur și simplu perfect pentru noi! Să aveți un 2025 exact așa cum vi-l doriți! Mai liniștit sau mai aventuros, cu multă muncă sau cu mai multe vacanțe, cu mai mult timp petrecut cu prietenii sau mai mult timp doar pentru voi, cu sănătate, fericire și numai cu surprize frumoase! La mulți ani! 2025, să fii bun cu noi”, a scris Dana Rogoz pe Instagram, despre experiența de Revelion.

Încântată de hotelul ales

Ajunsă în Copenhaga, actrița a rămas plăcut impresionată de hotelul în care s-a cazat, afirmând că vrea ca în 2025 să râdă mai mult și să aibă mai multe momente petrecute alături de familia ei.

„Când găsești o cazare care seamănă cu o cușetă de tren, nu o ratezi! Next House Copenhagen e unul dintre cele mai cool hoteluri în care am stat vreodată. Am petrecut o zi în Copenhaga super distractivă. In 2025 vreau să am mai multe astfel de momente în care să mă pun la mintea lor și în care să râd în hohote. Ne îndreptăm către Stockholm. Vacanța se apropie de final”, a mai scris Dana Rogoz pe Instagram.

