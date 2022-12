De ceva timp, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu formează un cuplu. În curând, antreprenorul va pleca în Republica Dominicană, unde va filma pentru „Survivor România”. El nu va avea acces la telefon sau la tehnologie.

Iubita lui, Ioana Ignat, încă nu s-a obișnuit cu gândul că acesta va pleca pentru o perioadă atât de lungă. „Nu îmi surâde ideea încă. Că o să fie plecat atâta timp, șase luni e destul de mult. Dar îl susțin în tot ceea ce face. Am încredere în abilitățile lui fizice, psihice”, a spus Ioana Ignat la PRO TV.

Cântăreața nu știe dacă ar putea să stea în condițiile respective. „Nu știu dacă aș putea. Și să fiu așa de aproape, să-l văd cum se chinuie, sigur nu aș putea, dar pentru mine el este un câștigător.

Mi se pare supercurajos să zici da la o provocare de genul ăsta și îl susțin. O să mă acomodez, în șase luni…”, a adăugat Ioana Ignat.

De sărbători, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu vor merge la Botoșani, unde vor fi cu familia. „S-ar putea să mergem la Botoșani vreo 2-3 zile, apoi ne întoarcem și vedem ce facem. Îmi place cu mulți oameni (n.r. – să petreacă sărbătorile), să fie distracție, muzică, mâncare, petrecere adevărată.

Nu prea sunt în centrul atenției când merg acasă, suntem foarte mulți. Suntem 6 copii, părinții noștri au și ei mulți frați, avem verișori. Toată lumea se distrează, facem glume, nu e unul principal. Dar dacă vine Sebi, poate o să fie el”, a dezvăluit Ioana Ignat.

Motivul pentru care Sebastian Dobrincu participă la „Survivor România”

De la 17 ani, Sebastian a plecat singur în Statele Unite ale Americii, acolo unde a reușit să impresioneze pe toată lumea cu calitățile sale și cu inteligența sa. Deși la început i-a fost foarte greu, el a reușit să ajungă unde și-a dorit.

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam… E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunoscut?”, a spus Sebastian Dobrincu, potrivit știrileprotv.ro.

Premiul cel mare l-a motivat pe Sebastian Dobrincu să participe la „Survivor România”. În cazul în care va câștiga competiția de la PRO TV, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” are de gând să dubleze premiul și să-l doneze.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez!”, a spus el.

