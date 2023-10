„Mai stau foarte puțin și evident fug la Jurnal. Începem la ora 22:00 până la 23:30 de minute. Am serviciu de noapte cum zice băiatul meu, așa că voi fi la datorie. Sunt pe segmentul când el doarme și, din păcate, pentru că el a început grădinița, îl cam pierd așa pe timpul zilei.

Dar eu ajung târziu în noapte, până mă demachiez și am ritualul meu, adorm undeva pe la 2:00 dimineața, iar la ora 7:00 sunt în picioare și îl duc la grădiniță. Este timpul nostru pe care îl petrecem împreună. Evident și în weekend: vineri, sâmbătă și duminică”, a declarat Ioana Maria Moldovan pentru Ego.

Ioana Maria Moldovan recunoaște că nu petrece cât timp ar vrea cu băiatul ei, iar în zilele ei libere, acesta vrea să doarmă doar alături de tatăl lui.

„Răspunsul este unul foarte sincer și mi-l asum. Nu mai vrea să doarmă cu mine pentru că, evident, după 42 de zile în care am stat acasă, căci atât am stat după ce am născut, cel care l-a adormit a fost tatăl lui. El îmi spune mereu că mă iubește, dar se liniștește lângă tati. Este firesc și este normal”, ne-a povestit vedeta Prima TV.

„La început a fost dureros, apoi viața te învață că astea sunt regulile jocului și că trebuie să joci mai departe așa. Dar avem și momentele noastre. Dar nu cele de somn. Totuși să ne reamintim că atunci când el este adormit de tatăl lui eu sunt la muncă. Sunt pe tocuri și prezint un Jurnal”, a mai adăugat Ioana Maria Moldovan.