O lungă perioadă de timp s-a speculat că Ioana s-a căsătorit din interes cu Ilie Năstase, că era atrasă mai mult de banii lui decât de el. Acum, într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, el a ținut să lămurească acest aspect. „De mult timp suntem împreună, ea a renunțat la divorț, noi am vorbit amândoi. Nu a fost niciodată vorba de un interes financiar între noi doi, ea a avut afaceri de la soțul ei. A fost căsătorită de la 24 de ani.

Dacă am avut și eu niște bani acolo, asta nu înseamnă că a stat cu mine pentru bani! E sinceră, este o fată credincioasă! M-a convins și pe mine. Nu am văzut atâtea mănăstiri nici când eram copil. Am fost la toate mănăstirile din România. Prima dată când am văzut-o, am invitat-o la o băutură și ea nu bea. Am insistat! I-am spus că divorțez, m-a întrebat de două ori ca să nu mint data”, a declarat Ilie Năstase, la Kanal D, conform click.ro.

Chiar la începutul acestui an, după un episod de violență, Ioana a intentat divorțul. S-a răzgândit, l-a iertat pe Ilie Năstase, iar acum cei doi își doresc un copil. „Într-o relație, sunt urcușuri și coborâșuri. Mi-a demonstrat că mă iubește. Clar! Dacă stăm împreună, înseamnă că m-a iertat cu adevărat. Nu e o dragoste falsă! La mine e greu să mă mai schimb! Pe mine mă acceptă așa cum sunt.

Dacă a avut încredere să-mi mai acorde o șansă, înseamnă că mai am și lucruri bune în mine. E familistă cum sunt și eu. Aș vrea un copil cu Ioana, o fetiță, dar nu știu dacă se mai poate”, a mai spus Ilie Năstase.

Și Ioana a făcut declarații despre relația pe care o are acum cu Ilie Năstase. „Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut, eu auzisem doar de la lume de Ilie Năstase. L-am întrebat dacă era căsătorit. Ilie mi-a spus că divorțează. Era mai altfel atunci, era mai plin de viață. S-a schimbat mult.

Eu când iau o decizie o iau, de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu stau cu el tot timpul. E un om sincer, face doar ceea ce simte. El trebuie să se schimbe.”, a spus ea.

„Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de Ilie. Dar am considerat că așa e corect, văzând și vârsta lui.

El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el. Nu știu dacă la vârsta asta mai există iubire, dar mai important e să ai pe cineva să te protejeze, să fie cu tine. Eu nu mă simt iubită”, a mai adăugat Ioana Năstase.

