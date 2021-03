Ioana Năstase, noi detalii despre divorțul de fostul tenismen. „I-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. Există un contract prenupțial”

Ioana a explicat în ce stadiu se află relația cu Ilie Năstase. „Lucrurile între mine şi Ilie au rămas la fel. Nu m-am gândit la varianta de a mă împăca cu el şi de a relua relaţia ca soţ şi soţie, însă am decis, la insistenţele lui, să avem o relaţie de prietenie.

Am acceptat, am iertat, mai ales că suntem în post. Am făcut-o pentru sufletul meu, mai mult. După ce am depus cererea de divorţ, lui i-a părut rău şi m-a sunat.

M-a rugat să-l iert, iar eu i-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. A fost o primă condiţie. El a conştientizat că a greşit şi mi-a promis de nenumărate ori că nu va mai fi violent”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.

Cât despre maşina primită cadou de la Ilie şi despre alte bunuri, Ioana a dezvăluit că „există un contract prenupţial în care scrie negru pe alb că bunurile sunt ale mele.

Degeaba zicea că o să îmi ia tot, pentru că există un contract. El a fost de acord ca tot ce se cumpără în timpul căsătoriei să am dreptul doar eu. Tot ce este pe Ioana Năstase îmi revine.

Deci, dacă îmi retrag divorţul este pentru că iert, nu pentru că aş fi condiţionată să predau Bentley-ul şi ce mi-a mai cumpărat el”, spune ea pentru sursa citată.

