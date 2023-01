Într-un interviu pentru Antena Stars, Ioana Năstase a dezvăluit că la Mănăstirea Nechit a asistat la slujbă de dimineață. Acolo merge pentru că acolo se „liniștește sufletește”. „La mănăstire într-un loc superb care îmi aduce aminte de copilărie, unde mergeam cu bunica mea la vârsta de 5 ani. De atunci vin foarte des în acest loc, e superb. Minuni mi s-au întâmplat, mai tot timpul. În primul rând, vin aici fiindcă mă liniștește sufletește.

Cu toții avem nevoie de locuri pentru a ne găsi pacea interioară, pentru a ne regăsi. Nu m-a apăsat nimic, vin foarte des aici”, a spus Ioana Năstase, conform spynews.ro.

Conform sursei precizate mai sus, Ioana Năstase a mers la mănăstire alături de cei dragi, dar și de soțul ei, de Ilie Năstase. Cei doi s-au împăcate de sărbătorit, după ce câteva luni au fost despărțiți.

De ce Ioana și Ilie Năstase au fost despărțiți

O serie de neînțelegeri au apărut în urmă cu două luni între Ilie Năstase și soția lui. Cei doi nu și-au mai vorbit, însă în presă au făcut declarații. El spunea că ea a plecat de acasă, iar Ioana dezvăluia că el a părăsit domiciliul fără să o anunțe unde merge.

Soția lui Ilie Năstase a fost deranjată de toate speculațiile apărute în presă, cele referitoare la banii cu care ar fi plecat de acasă, dar și speculațiile cum că ar fi consumat alcool într-un restaurant. Înainte de Crăciun, ea a trecut peste toate, e din nou alături de soțul ei.

„Eu eram foarte curioasă să știu atunci cine a vorbit că aș fi fugit cu milioanele, el a ieșit în presă și a spus că nu a vorbit așa ceva. Acum să zicem ca da, suntem bine. Eu va trebui să mă conving de anumite lucruri cu care nu sunt așa lămurită, de ce se întâmplă, că au fost câteva lucruri care m-au deranjat foarte mult, cum a fost și cu restaurantul acela unde se zicea că am consumat alcool.

Eu nu consum alcool decât o dată sau de două ori pe an, și atunci foarte puțin, eu nu sunt consumatoare de alcool”, a spus Ioana Simion pentru Spynews.ro.

Ioana Simion și Ilie Năstase au petrecut împreună sărbătorile de iarnă, alături de familie, la Poiana Brașov. „Au fost biletele luate din timp. Voi merge cu copiii, cu Ilie. Suntem în familie, îți dai seama că eu acum de sărbători nu pot să-l las sau doamne ferește. Eu mereu de sărbători am încercat să fie pace, liniște, că așa e frumos.

De Revelion vom fi tot acolo, plecăm de astăzi și probabil ne vom întoarce pe 2-3 ianuarie”, spunea înainte de 25 decembrie Ioana Simion, care a dezvăluit și care sunt rezoluțiile ei pentru 2023.

„Eu am planuri pentru anul viitor, Ilie nu știu ce planuri are, el preferă mai mult să fie liniștit. Eu am planuri legat de han, e visul meu și încerc să-l duc la bun sfârșit”, a încheiat soția lui Ilie Năstase.

De 4 ani, Ioana Simion este împreună cu Ilie Năstase, iar relația lor nu a fost lipsită de momente tensionate. Cei doi au fost de mai multe ori la un pas de divorț, însă de fiecare dată s-au împăcat.

